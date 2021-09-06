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Леся Никитюк стала звездой нового романтического реалити шоу на Новом канале

6 сентября 2021, 12:56

Новый канал позвал Лесю Никитюк в романтическое реалити собственного производства.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Новый канал запустил собственную разработку - романтическое реалити с украинскими звездами. Новый канал начал съемки реалити Пара на миллион 1 сентября. В нем встретятся два разных мира: активные, уверенные в себе и раскрепощенные одинокие девушки, которые все знают про мир Instagram, моды и ивентов и полная их противоположность - сдержанные одинокие парни, которые все свое время посвящают работе, просмотру научных роликов на YouTube и чтению книг.

"Наш проект о том, как одиноким парням и девушкам, которые являются полными противоположностями, есть чему поучиться друг у друга, — объяснила руководитель проекта Надежда Цымбалару. — Парни будут помогать девушкам быстро принимать решения в сложных ситуациях, учить их контролировать эмоции. А девушки – помогать парням социально адаптироваться и раскрепощаться. Но самое главное, что все участники будут учиться строить отношения с противоположным полом: находить общие точки соприкосновения, переживать друг за друга, принимать друг друга со всеми слабостями и недостатками. И если у нас сложится хоть одна пара, которая будет вместе и после окончания проекта, вся команда будет счастлива".

Пара на миллион: правила и участники

По правилам шоу Пара на миллион в первом выпуске формируется 12 пар участников, которые будут приходить совместные испытания в течении всего сезона, чтобы в конце одна из них получила 1 миллион гривен.Читайте такжеЗлата Огневич раскрыла, как шоу Холостячка изменила ее личную жизнь

Подбором конкурсантов команда Нового канала занималась полгода. Особенно сложно было разыскать парней - потому что по требованиям создателей шоу, выбор падал на специфическую группу. Одних нет в соцсетях, у других нет телевизора - о кастинге они узнавали благодаря сарафанному радио, через знакомых.

А вот девушкам к популярности не привыкать — из всех претенденток отобрали самых ярких. Некоторых из них вы видели в других реалити, на других, возможно, даже подписаны в Instagram.

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Пара на миллион: ведущие

Телеведущие шоу - королева Instagram и суперзвезда Нового канала Леся Никитюк и интеллигент, юморист и актер Improv Live Show Роман Мищеряков.

"Думаю, парням и девушкам удастся узнать друг от друга что-то новое, потому что вижу — они друг другу интересны. Считаю, что каждому человеку есть чему поучиться в отношениях, особенно если люди кардинально разные. Не ломать характер, не менять жизненные принципы, а узнавать что-то новое и развиваться. Посмотрим, как с этим справятся наши участники", — говорит ведущая Нового канала Леся Никитюк.

Пара на миллион
Пара на миллион / Новый канал

У Леси за плечами — почти 10 лет работы в кадре, а Роман известен как актер юмористического жанра. Но вести реалити - новый опыт для них обоих.

"Я очень волновался, не знал, чего ожидать. В конце первого дня было впечатление, что мы снимаем уже вторую неделю. Реалити - это сложный, но очень-очень интересный опыт, за который я благодарен Новому каналу. Участники Пары на миллион — прикольные. Все разные, но с крутыми историями. Каждый со своими ожиданиями, стратегиями, принципами. И наблюдать за тем, как между ними будут складываться отношения, очень интересно!", - рассказал он.

Идея проекта Пара на миллион принадлежит генеральному продюсеру департамента по производству программ Нового канала Виктории Шульженко, а снимает его студия Анны Калины — StarLight Production, которая выпускает шоу Эксы.

Даже приблизительная дата выхода проекта Пара на Миллион пока что не называется.

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