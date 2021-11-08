Надя Дорофеева показала ужасные гематомы на руках и рассказала об экстренной госпитализации

Состояние здоровья певицы вынудило ее команду в срочном порядке отменить концерт.
Певица Надя Дорофеева была экстренно доставлена в больницу с острым отравлением. Из-за этого команде артистки пришлось отменять выступление в Египте и срочно возвращаться в Киев.
Об этом Дорофеева поделилась на своей странице. Она успокоила фанатов, что теперь она дома, и с ней все в порядке.
Госпитализация произошла из-за сильнейшего отравления. Дорофееву положили в больницу и поставили капельницу.
Певица пожаловалась, что врачи не смогли провести медицинскую манипуляцию пять раз. Это оказалось для Дорофеевой настоящим стрессом, так как она панически боится уколов.
Также, из-за такой "промашки" медицинского персонала, изгиб локтя артистки весь покрыт гематомами.
Сейчас с певицей все в порядке, она дома и отдыхает в кругу близких.
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Ранее полуголая Дорофеева призналась в комплексах насчет своей внешности.
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