Надя Дорофеева в откровенном платье засветила упругие бедра и ножки для украинского глянца

Надя Дорофеева в женственном образе для журнала Vogue / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева снялась для известного глянца в несвойственном для нее образе. Для фотосессии Vogue артистка позировала в женственном платье с глубоким вырезом.

Чувственным фото Дорофеева поделилась в своем Instagram. На черно-белом кадре девушка лежит в черном платье на тонких бретельках с открытыми плечами и с глубоким вырезом. Подол платья задрался, выставляя на обозрение стройные ноги певицы.

Такой образ очень к лицу Дорофеевой, хотя и не совсем свойственен ее имиджу. Обычно для повседневных или концертных луков певица выбирает спортивный оверсайз или стиль, подражающий корейским айдолам.

В волнующем черном платье Надя Дорофеева появится на страницах украинского Vogue уже в ноябре этого года.

Фото певица подписала просто: "Красиво лежу на страницах ноябрьского @vogue_ukraine".

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Надя Дорофеева на фотосессии для ноябрьского Vogue / instagram.com/nadyadorofeeva

Новые кадры в непривычном образе поклонники Дорофеевой приняли с восторгом:

"Ждем тебя на обложке журнала, ведь ты создана для этого!"

"Женственность - твое все"

"Нереально красиво лежишь!"

"Какая же ты роскошная!"

"Боже, ты нереальная".

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