Надя Дорофеева в откровенном платье засветила упругие бедра и ножки для украинского глянца

Поклонники еще не видели Дорофееву такой.
Певица Надя Дорофеева снялась для известного глянца в несвойственном для нее образе. Для фотосессии Vogue артистка позировала в женственном платье с глубоким вырезом.
Чувственным фото Дорофеева поделилась в своем Instagram. На черно-белом кадре девушка лежит в черном платье на тонких бретельках с открытыми плечами и с глубоким вырезом. Подол платья задрался, выставляя на обозрение стройные ноги певицы.
Такой образ очень к лицу Дорофеевой, хотя и не совсем свойственен ее имиджу. Обычно для повседневных или концертных луков певица выбирает спортивный оверсайз или стиль, подражающий корейским айдолам.
В волнующем черном платье Надя Дорофеева появится на страницах украинского Vogue уже в ноябре этого года.
Фото певица подписала просто: "Красиво лежу на страницах ноябрьского @vogue_ukraine".
Новые кадры в непривычном образе поклонники Дорофеевой приняли с восторгом:
"Ждем тебя на обложке журнала, ведь ты создана для этого!"
"Женственность - твое все"
"Нереально красиво лежишь!"
"Какая же ты роскошная!"
"Боже, ты нереальная".
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