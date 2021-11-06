Узнать невозможно: Слава Каминская в облегающем платье показала, как выглядела в школе

Слава Каминская показала, как выглядела в школе / Instagram

Экс-солистка НеАнгелов, а теперь сольная певица Слава Каминская показала поклонникам, как выглядела до вмешательства хирургов. На своей странице в Instagram она опубликовала архивное видео со своего школьного выпускного.

Звезда вместе с одноклассниками спела на сцене. Она предстала в черном облегающем платье, с черными волосами и ультратонкими бровями.

"Да! Кто-то что-то против пластики еще имеет?" – написала Каминская..

Отметим, Слава уже успела увеличить грудь, сделала ринопластику, а регулярно прибегает к инъекциям ботокса, а также увеличивает губы.

Напомним, ранее Каминская поделилась архивным видео моментов ее участия в шоу Танцы со звездами.