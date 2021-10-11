Слава Каминская эротично призналась в любви Дмитрию Дикусару

Певица вспомнила, какие страсти пылали между ней и танцором, когда она участвовала в Танцах со звездами.
Бывшая участница группы НеАнгелы, ныне сольная исполнительница Слава Каминская поделилась архивным видео моментов ее участия в шоу Танцы со звездами. Таким образом она решила поддержать бывшего партнера по паркету и участника 8 сезона шоу Дмитрия Дикусара.
Правда, пост поддержки в Instagram получился очень личным и откровенным. Вспоминая прошлое, певица разворошила архивы со времен ее участия в танцевальном шоу.
Видеонарезку Каминская сделала сама. В ролик вошли кадры с эфиров 7 сезона Танцев со звездами, а также моменты из закулисья проекта. В качестве музыкального сопровождения певица использовала песню собственного исполнения Подзвони.
На кадрах Каминская предстает в откровенных нарядах, вроде черного боди или коротких концертных платьев, а также в чувственных объятиях бывшего партнера по танцам Дмитрия Дикусара.
Под видеопостом Слава Каминская попросила подписчиков голосовать в прямом эфире за пару Дмитрия Дикусара и Ольги Харлан. Сама же певица предалась ностальгии по своему участию в Танцах со звездами. "Видео намонтировала своими ручонками из телефонных архивов ;) Аж взгрустнулось," - поделилась Каминская.
Также посредством этого видеоролика артистка призналась в чувствах бывшему партнеру: "Моя любимая песня❤️ Мой любимый партнёр❤️".
Чувственное видео очень быстро собрало практически 60 тысяч просмотров и сотни восторженных отзывов от поклонников:
"Можно было хорошо сэкономить на съемках клипа. Этот может набрать больше просмотров".
"Божечки, это потрясающе! это и есть видеоклип, на эту песню. Восторг!"
"КАЙФ ... ❤️"
"Кааааайф!!!! Слава - the Best!!!"
"До слез!"
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