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Слава Каминская эротично призналась в любви Дмитрию Дикусару

11 октября 2021, 15:26
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Певица вспомнила, какие страсти пылали между ней и танцором, когда она участвовала в Танцах со звездами.

Слава Каминская и Дима Дикусар
Слава Каминская и Дмитрий Дикусар участвовали в 7 сезоне Танцев со звездами / Instagram

Бывшая участница группы НеАнгелы, ныне сольная исполнительница Слава Каминская поделилась архивным видео моментов ее участия в шоу Танцы со звездами. Таким образом она решила поддержать бывшего партнера по паркету и участника 8 сезона шоу Дмитрия Дикусара.

Правда, пост поддержки в Instagram получился очень личным и откровенным. Вспоминая прошлое, певица разворошила архивы со времен ее участия в танцевальном шоу.

Видеонарезку Каминская сделала сама. В ролик вошли кадры с эфиров 7 сезона Танцев со звездами, а также моменты из закулисья проекта. В качестве музыкального сопровождения певица использовала песню собственного исполнения Подзвони.

На кадрах Каминская предстает в откровенных нарядах, вроде черного боди или коротких концертных платьев, а также в чувственных объятиях бывшего партнера по танцам Дмитрия Дикусара.

Под видеопостом Слава Каминская попросила подписчиков голосовать в прямом эфире за пару Дмитрия Дикусара и Ольги Харлан. Сама же певица предалась ностальгии по своему участию в Танцах со звездами. "Видео намонтировала своими ручонками из телефонных архивов ;) Аж взгрустнулось," - поделилась Каминская.

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Также посредством этого видеоролика артистка призналась в чувствах бывшему партнеру: "Моя любимая песня❤️ Мой любимый партнёр❤️".

Чувственное видео очень быстро собрало практически 60 тысяч просмотров и сотни восторженных отзывов от поклонников:

"Можно было хорошо сэкономить на съемках клипа. Этот может набрать больше просмотров".

"Божечки, это потрясающе! это и есть видеоклип, на эту песню. Восторг!"

"КАЙФ ... ❤️"

"Кааааайф!!!! Слава - the Best!!!"

"До слез!"

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viber
шоу-бизнес Танцы со звездами Дмитрий Дикусар Слава Каминская новости шоу бизнеса
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