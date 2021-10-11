Слава Каминская эротично призналась в любви Дмитрию Дикусару

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар участвовали в 7 сезоне Танцев со звездами / Instagram

Бывшая участница группы НеАнгелы, ныне сольная исполнительница Слава Каминская поделилась архивным видео моментов ее участия в шоу Танцы со звездами. Таким образом она решила поддержать бывшего партнера по паркету и участника 8 сезона шоу Дмитрия Дикусара.

Правда, пост поддержки в Instagram получился очень личным и откровенным. Вспоминая прошлое, певица разворошила архивы со времен ее участия в танцевальном шоу.

Видеонарезку Каминская сделала сама. В ролик вошли кадры с эфиров 7 сезона Танцев со звездами, а также моменты из закулисья проекта. В качестве музыкального сопровождения певица использовала песню собственного исполнения Подзвони.

На кадрах Каминская предстает в откровенных нарядах, вроде черного боди или коротких концертных платьев, а также в чувственных объятиях бывшего партнера по танцам Дмитрия Дикусара.

Под видеопостом Слава Каминская попросила подписчиков голосовать в прямом эфире за пару Дмитрия Дикусара и Ольги Харлан. Сама же певица предалась ностальгии по своему участию в Танцах со звездами. "Видео намонтировала своими ручонками из телефонных архивов ;) Аж взгрустнулось," - поделилась Каминская.

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Также посредством этого видеоролика артистка призналась в чувствах бывшему партнеру: "Моя любимая песня❤️ Мой любимый партнёр❤️".

Чувственное видео очень быстро собрало практически 60 тысяч просмотров и сотни восторженных отзывов от поклонников:

"Можно было хорошо сэкономить на съемках клипа. Этот может набрать больше просмотров".

"Божечки, это потрясающе! это и есть видеоклип, на эту песню. Восторг!"

"КАЙФ ... ❤️"

"Кааааайф!!!! Слава - the Best!!!"

"До слез!"

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