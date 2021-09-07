УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Слава Каминская призналась, кто оплачивает ее песни после распада НеАнгелов

7 сентября 2021, 16:01

Певица Слава Каминская пригласила домой журналистов, и ответила на провокационные вопросы о своей карьере.

Слава Каминская
Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

Украинская певица Слава Каминская откровенно рассказала о своей жизни после распада НеАнгелов, и о сольной карьере.

Во время общения с шоу Звездный путь Слава Каминская рассказала, кто финансирует ее сольную карьеру после распада группы НеАнгелы.

Группой НеАнгелы занимался Юрий Никитин, потом же Славе пришлось искать другого продюсера.

"Конечно, жалко, 15 лет мы провели плечо к плечу, вроде надоели мы друг-другу, но хочется развиваться. Ну, друг с другом мы не можем развиваться. Как-то порознь это делать будем", - сказала она.

Слава объяснила, что они уже несколько раз давали концерт приватно, но они слишком переработали вместе, и возвращать НеАнгелы не стали бы.

Реклама

"Я себе продюсер, я себе спонсор, я себе певица. Я самостоятельная женщина - что хочу, то и делаю", - сказала она, и уточнила, что трудность - это коммуникации, которыми ей теперь нужно заниматься самой.

"Сейчас мы не общаемся, мы никогда не были подругами. Мы коллеги, нам есть с кем общаться", - сказала она и добавила, что если ей когда-нибуть понадобится помощь, она поможет, конечно.

Напомним, Легендарный популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы распался после долгой и чрезвычайно успешной пятнадцатилетней карьеры на украинской эстраде. Они вышла на арену шоу бизнеса в 2006 году.

viber
НеАнгелы Слава Каминская новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Слава Каминская призналась, кто оплачивает ее песни после распада НеАнгелов». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Опубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качествоОпубликован рейтинг самых крутых Android-смартфонов с точки зрения цена-качество У Тимати роман с украинской моделью: журналисты вычислили девушку в соцсетяхУ Тимати роман с украинской моделью: журналисты вычислили девушку в соцсетях Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизниЕкатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни Россияне, вы граждане Рейха теперь официальноРоссияне, вы граждане Рейха теперь официально "В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой"В поисках приключений": Сальма Хайек разделась в честь 55-летия и поразила красотой

Последние новости

16:01

Слава Каминская призналась, кто оплачивает ее песни после распада НеАнгелов

16:00

За три месяца Минэкономики Любченко не показало, что хочет помочь бизнесу - экономист

16:00

Гороскоп на 8 сентября для всех знаков Зодиака: убытки или выгодное предложение Видео

15:53

Школы Сумщины могут уйти на карантин: области светит "желтая" зона Видео

15:52

"Закрой рот, баран, скотыняка": на Полтавщине директор школы издевалась над 5-классником

Реклама
15:48

Названа худшая привычка, которая повышает давление и усиливает появление тромбов Видео

15:43

Украина мчится к статусу основного союзника США вне НАТО: Рада соберется для обращения к Конгрессу

15:37

В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали Видео

15:37

Как заснуть: красный фрукт, который помогает "поддерживать сон" Видео

15:36

ФСБ и ГРУ – террористы: в Раде готовят удар по силовикам РФ Видео

15:34

Никто тотальный локдаун в Украине сейчас вводить не собирается - Комаровский Видео

15:27

Аэропорт Винницы получил первый транш на "Большую стройку" полосы и полную реконструкцию

15:22

"100 тысяч той, которая забеременеет после прививки": мэр Ивано-Франковска высказался по поводу вакцинации

14:57

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Фото Видео

14:43

Малолетние полтавчане вдребезги разгромили местное кладбище: мальчикам по 7 лет

14:41

Лунный гороскоп на неделю 6-12 сентября: кредиты, козни недругов или перемены в жизни Видео

14:37

"Приснилось, что должна убить": девушка с арбалетом объяснила стрельбу в школе Видео

14:32

В Киеве водитель трамвая прямо на дороге подрался с водителем мусоровоза

14:30

Ликвидация всех источников выбросов пыли: на Северном ГОКе завершают масштабный экологический проект

14:28

Автобус с украинцами разбился в Польше: много пострадавших

Реклама
14:22

Участник Танцев со звездами попал в больницу с сильными болями

14:21

США на Донбассе и Будапештский меморандум: Резников назвал сценарии для прекращения войны с Россией

14:06

Зеленский - первый, Порошенко подкрадывается: новый президентский рейтинг

13:55

Болит ухо: пять лучших природных средств от боли в ухе Видео

13:52

Жуткая смерть 7-летнего ребенка в Черкассах: всплыли новые факты о скандальной семье Видео

13:34

"Ты разбудила во мне зверя": 38-летний мужчина терроризирует 11-классницу под Запорожьем

13:28

Анна Тринчер стала лицом новой кампании Андре Тана

13:21

Штамм коронавируса "Дельта": какой вид иммунитета дает самую "непробивную" защиту Видео

13:19

Визит в США обернулся победой Украины: Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского и Байдена Видео

13:07

В Раду проходят четыре партии, политсила Зеленского лидирует - новый опрос

13:00

Зеленый сладкий перец: названы шесть удивительных преимуществ для здоровья Видео

12:45

Меган Фокс произвела фурор в одном жакете поверх лифчика

12:44

Антициклон вытеснит аномальный холод: в Украине резко подскочит температура – синоптик Видео

12:37

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

12:30

"Мы о Крыме никогда не забудем": Украина объявила Кремлю об условии по встрече Зеленского и Путина Видео

12:28

Почему портится молоко и как продлить его срок годности: советы Видео

12:13

Украина предложила создать зону свободной торговли с США – Кулеба

11:56

ЖКХ-тарифы взлетят на 70%: эксперт рассказал, кому и где придется раскошелиться Видео

11:49

Карди Би и рэпер Offset стали родителями во второй раз

11:43

Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего Видео

Реклама
11:37

Что едят и пьют долгожители перед сном: четыре главных продукта Видео

11:35

Две сестры 4 и 13 лет умерли от отравления в Винницкой области, их брат в больнице

11:25

Умер звезда Сиротского Бруклина и Страны Лавкрафта: полиция подозревает передозировку

11:20

Нельзя купить квартиру и открыть счет в банке: в Украине устроят тотальную проверку доходов

11:15

В Кривом Роге неизвестные расстреляли собак зоозащитника прямо у него во дворе Видео

11:03

Финансовый гороскоп на неделю 6-12 сентября: выигрыш, неожиданная прибыль или корысть

11:01

Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

10:57

Резня в РФ: брошенная девушка искромсала своего бывшего и пыталась покончить с собой

10:56

Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной

10:56

Не рассчитал, что за лето вырос: в Сумской области школьник застрял в заборе Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять