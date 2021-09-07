Слава Каминская призналась, кто оплачивает ее песни после распада НеАнгелов

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

Украинская певица Слава Каминская откровенно рассказала о своей жизни после распада НеАнгелов, и о сольной карьере.

Во время общения с шоу Звездный путь Слава Каминская рассказала, кто финансирует ее сольную карьеру после распада группы НеАнгелы.

Группой НеАнгелы занимался Юрий Никитин, потом же Славе пришлось искать другого продюсера.

"Конечно, жалко, 15 лет мы провели плечо к плечу, вроде надоели мы друг-другу, но хочется развиваться. Ну, друг с другом мы не можем развиваться. Как-то порознь это делать будем", - сказала она.

Слава объяснила, что они уже несколько раз давали концерт приватно, но они слишком переработали вместе, и возвращать НеАнгелы не стали бы.

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"Я себе продюсер, я себе спонсор, я себе певица. Я самостоятельная женщина - что хочу, то и делаю", - сказала она, и уточнила, что трудность - это коммуникации, которыми ей теперь нужно заниматься самой.

"Сейчас мы не общаемся, мы никогда не были подругами. Мы коллеги, нам есть с кем общаться", - сказала она и добавила, что если ей когда-нибуть понадобится помощь, она поможет, конечно.

Напомним, Легендарный популярный девичий поп-дуэт НеАнгелы распался после долгой и чрезвычайно успешной пятнадцатилетней карьеры на украинской эстраде. Они вышла на арену шоу бизнеса в 2006 году.