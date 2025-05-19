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Эмма Стоун подверглась неожиданному "нападению" прямо на Каннском кинофестивале

Мария Николишин
19 мая 2025, 15:42
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Фотографы зафиксировали курьезный момент с Эммой Стоун.
Эмма Стоун подверглась неожиданному 'нападению' прямо на Каннском кинофестивале
Эмма Стоун подверглась "нападению" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • На Эмму Стоун напала пчела
  • Актрису спасли Педро Паскаль и Остин Батлер

Американская актриса и кинопродюсер Эмма Стоун подверглась нападению пчелы. Это произошло в пятницу, 16 мая, на Каннском кинофестивале, где состоялась премьера американской ленты "Эддингтон".

Как сообщает Page Six, когда актриса и ее коллеги - Хоакин Феникс, Ари Астер, Остин Батлер, Педро Паскаль и Люк Граймс - позировали для фото на премьере их нового фильма, в кадр неожиданно влетело насекомое. Видео с этим эпизодом мгновенно распространилось в сети.

видео дня

На помощь Эмме Стоун пришел американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Он осторожно оттолкнул рукой пчелу от актрисы.

Эмма Стоун подверглась неожиданному 'нападению' прямо на Каннском кинофестивале
На Эмму Стоун напала пчела / фото: скриншот из видео

К "спасению" также присоединился и Остин Батлер. Актер несколько раз дунул в сторону насекомого, чтобы оно отлетело от знаменитости.

Эмма Стоун подверглась неожиданному 'нападению' прямо на Каннском кинофестивале
На Эмму Стоун напала пчела / фото: скриншот из видео

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Как сообщал Главред, ирландский легендарный музыкант, фронтмен группы U2 Боно на Каннском кинофестивале презентовал свой документальный фильм для Apple "Bono: Stories of Surrender". На красной дорожке кинофестиваля Боно появился в компании украинских защитников и ветеранов войны.

Также известно, что голливудский актер и холостяк номер один Леонардо Ди Каприо решил попрощаться со своим статусом одиночки и готов связать себя узами брака.

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Кто такая Эмма Стоун?

Эмили Джин Стоун - американская актриса и кинопродюсер. Обладательница ряда наград, в том числе двух премий "Оскар", двух премий БАФТА, двух "Золотых глобусов" и трех премий Гильдии киноактеров. В 2017 году Стоун была самой высокооплачиваемой актрисой по данным журнала Forbes. Входила в список 100 знаменитостей по версии Forbes 2013 года и по версии "Тайм" 2017 года, а в СМИ ее часто называют одной из самых талантливых актрис поколения, пишет Википедия.

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