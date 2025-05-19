Эмма Стоун подверглась неожиданному 'нападению' прямо на Каннском кинофестивале

Кратко:
- На Эмму Стоун напала пчела
- Актрису спасли Педро Паскаль и Остин Батлер
Американская актриса и кинопродюсер Эмма Стоун подверглась нападению пчелы. Это произошло в пятницу, 16 мая, на Каннском кинофестивале, где состоялась премьера американской ленты "Эддингтон".
Как сообщает Page Six, когда актриса и ее коллеги - Хоакин Феникс, Ари Астер, Остин Батлер, Педро Паскаль и Люк Граймс - позировали для фото на премьере их нового фильма, в кадр неожиданно влетело насекомое. Видео с этим эпизодом мгновенно распространилось в сети.
На помощь Эмме Стоун пришел американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль. Он осторожно оттолкнул рукой пчелу от актрисы.
К "спасению" также присоединился и Остин Батлер. Актер несколько раз дунул в сторону насекомого, чтобы оно отлетело от знаменитости.
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Кто такая Эмма Стоун?
Эмили Джин Стоун - американская актриса и кинопродюсер. Обладательница ряда наград, в том числе двух премий "Оскар", двух премий БАФТА, двух "Золотых глобусов" и трех премий Гильдии киноактеров. В 2017 году Стоун была самой высокооплачиваемой актрисой по данным журнала Forbes. Входила в список 100 знаменитостей по версии Forbes 2013 года и по версии "Тайм" 2017 года, а в СМИ ее часто называют одной из самых талантливых актрис поколения, пишет Википедия.
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