Голливуд в шоке: Леонардо Ди Каприо собрался жениться

Друзья голивудского актера застыли в ожидании одного из самых важных решений актера.

https://stars.glavred.info/gollivud-v-shoke-leonardo-di-kaprio-sobralsya-zhenitsya-10664177.html Ссылка скопирована

Леонардо Ди Каприо показался на пляже / Коллаж Главред, фото Instagram/vittoria, leonardodicaprio

Кратко:

В качестве кого актер хочет поскорее увидеть свою девушку

Что дала понять актеру Виттория Черетти

Голливудский актер и холостяк номер один Леонардо Ди Каприо решил попрощаться со своим статусом одиночки и готов связать себя узами брака.

Об этом громко сообщила источник издания Heat World.

видео дня

Виттория Черетти может окольцевать знаменитого холостяка / Фото Instagram/vittoria

50-летнего Лео можно частенько встретить на сцене, в предвыборной кампании или на борту яхты в окружении полудюжины моделей в бикини.Так было до тех пор, пока он не встретил свою нынешнюю любовь, 26-летнюю модель Витторию Черетти, с которой актер встречается уже два года.

"Леонардо Ди Каприо становится невероятно серьезным с моделью Витторией Черетти, и друзья предсказывают скорую помолвку. Для него очень важно, наконец, увидеть Витторию в качестве невесты. Лео не хочет оказаться старым холостяком, и именно туда он и отправится, если не предпримет никаких мер в ближайшее время. Лео много думал о женитьбе на Виттории и хотел бы сделать это как можно скорее", - сообщил источник издания.

Виттория Черетти может окольцевать знаменитого холостяка / Фото Instagram/vittoria

Инсайдер говорит: "Уже некоторое время были признаки того, что они движутся в этом направлении. Она дала понять очень громко, что брак — это конечная цель для нее, и она не будет вечно ждать. И впервые Лео сказал, что он тоже стремится к этому. Это стало большим шоком для людей, потому что он всегда уклонялся от подобных обещаний".

Инсайдеры также раскрывают то, как друзья годами умоляли Лео остепениться. И теперь его близким очень волнительно видеть, как он наконец решается на важный шаг.

Виттория Черетти может окольцевать знаменитого холостяка / Фото Instagram/vittoria

Когда актер снимался в "Титанике", он уже встречался с моделью Victoria's Secret Бриджит Холл, с которой он расстался в середине 90-х, когда, по слухам, у него завязался роман с моделью Наоми Кэмпбелл. Его обширная история знакомств также включает отношения и краткие романы с Хелен Кристенсен, Евой Герциговой, Блейк Лайвли, Мирандой Керр, Рианной и Джиджи Хадид.

Еще в 2022 году многие предполагали, что Лео готов расстаться со своей холостяцкой жизнью после пятилетних отношений с моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Морроне, 20 лет. Это были его самые длительные отношения после отношений с Жизель Бундхен, с которой он встречался четыре года в начале нулевых.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, Черетти призналась, что недовольна тем, что ее достижения, как успешной топ-модели, нивелировались с тех пор, как она начала встречаться с Ди Каприо, ведь теперь она - не манекенщица, а "подруга Леонардо Ди Каприо".

Ранее также парочку застукали в Лос-Анджелесе во время ланча. Пристальное внимание папарацци привлекло крупное кольцо с камнем, которое красовалось на безымянном пальце Черетти. Это украшение спровоцировало слухи о том, что актер сделал модели предложение руки и сердца.

Вас также может заинтересовать:

Леонардо Ди Каприо Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.

Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред