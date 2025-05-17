Сорвал 7-минутные овации: солист U2 появился в Каннах с украинскими военными

Боно в компании украинских военных и Шона Пенна представил свой документальный фильм.

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Боно в компании украинских военных представил свой фильм / Фото: instagram.com/thekolya

Кратко:

Фильм документирует шоу фронтмена U2

Боно поблагодарил ВСУ за защиту Европы

Ирландский легендарный музыкант, фронтмен группы U2 Боно на Каннском кинофестивале презентовал свой документальный фильм для Apple "Bono: Stories of Surrender". После показа музыкант сорвал семиминутные овации. Об этом сообщает Variety.

На красной дорожке кинофестиваля Боно (Пол Дэвид Хьюсон) появился в компании бэк-вокалиста U2 Эджа (Дэвид Хоуэлл Эванс), американского режиссера и актера Шона Пенна, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину, и украинских защитников и ветеранов войны. Певец и соучредитель "Культурного десанта" Коля Серга опубликовал фото с красной дорожки у себя в Instagram.

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"Во имя любви", - написал он.

К команде "Культурных сил" на Каннском фестивале присоединились: Тарас Столяр, бандурист "Культурных сил" и оператор БПЛА, который участвовал в боях на Харьковском направлении и на Донбассе, Юрий Иваскевич, оперный певец и боец ТРО, который в боях на Запорожском фронте потерял ногу, Ольга Рукавишникова, скрипачка, дирижер, разведчица, в боях получила пять ранений, а в мае 2023 года в одном из боев потеряла глаз (после реабилитации выступает на фронте для бойцов), Валерий Широков, наводчик минометного расчета в ТРО с боевым опытом и пресс-атташе "Культурных сил", и Артем Познанский, воин 59-ой ОШБР и оператор "Культурных сил".

Боно поблагодарил ВСУ за защиту Европы.

"Вы защищаете нашу свободу", - сказал музыкант в Каннах.

Во время благодарственной речи Боно упомянул Шона Пенна.

"Если бы я был в окопах - настоящих окопах, а не на съемочной площадке, - я бы хотел быть с Шоном Пенном в этих окопах. Он был рядом со мной. Спасибо вам еще раз", - сказал музыкант. Как известно, Боно исполнил песню Eden (To Find Love) для саундтрека к документальному фильму Пенна "Гражданин Пенн", который вышел в 2020 году.

Лента "Bono: Stories of Surrender" ("Истории капитуляции") документирует одноименное шоу фронтмена U2, основанное на его мемуарах Surrender: 40 Songs, One Story. Согласно описанию, фильм "приоткрывает завесу над удивительной жизнью, семьей, друзьями и верой, которые бросали ему вызов и поддерживали его, раскрывая личные истории о его пути как сына, отца, мужа, активиста и рок-звезды". Боно рассказывает истории из автобиографии Surrender, начиная с недавнего сердечного приступа и возвращаясь к своему детству в Дублине.

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