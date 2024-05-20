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Jerry Heil поразила своим образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Элина Чигис
20 мая 2024, 08:07
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Jerry Heil показала эффектное платье от украинского бренда.
Jerry Heil
Jerry Heil удивила стильным луком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona заняли третье место на Евровидении-2024, появилась на Каннском фестивале по поводу благотворительного вечера украинской культуры, красоты и моды Ukrainian fashion Film Festival.

На своей странице в Instagram певица опубликовала новый пост и поделилась кадрами с события.

видео дня

На видео Jerry Heil появилась в длинном черном платье от украинского бренда GUDU, дополнив его заплатами, которые она одевала на выступление на Евровидении-2024.

Особый акцент артистка сделала на головной убор, который состоялся из цепочек, а дополнила лук маленькой серебряной сумочкой от бренда Sfurato.

Кто такая Jerry Heil?

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Евровидение-2024 - последние новости по теме

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

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