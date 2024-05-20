Jerry Heil поразила своим образом на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Jerry Heil показала эффектное платье от украинского бренда.

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Jerry Heil удивила стильным луком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona заняли третье место на Евровидении-2024, появилась на Каннском фестивале по поводу благотворительного вечера украинской культуры, красоты и моды Ukrainian fashion Film Festival.

На своей странице в Instagram певица опубликовала новый пост и поделилась кадрами с события.

видео дня

На видео Jerry Heil появилась в длинном черном платье от украинского бренда GUDU, дополнив его заплатами, которые она одевала на выступление на Евровидении-2024.

Особый акцент артистка сделала на головной убор, который состоялся из цепочек, а дополнила лук маленькой серебряной сумочкой от бренда Sfurato.

Кто такая Jerry Heil? Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

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