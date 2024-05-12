Евровидение-2024: о чем песня The Code победителя конкурса Nemo - перевод текста

Nemo мечтают, хоть трек и оказался для них очень личным, вдохновить им поклонников и поддержать их.

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Перевод песни Nemo The Code - смысл песни победителя Евровидения-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

24-летний музыкант Nemo занял первое место на 68-ом музыкальном конкурсе Евровидение, финал которого состоялся в Мальме, Швеция, в ночь на 12 мая. На сцене они представили настоящий перфоманс - песню The Code они исполняли, балансируя на платформе, которая опасно кренилась то в одну, то в другую сторону.

О чем же поет молодой артист в своей победной песне? То, что Nemo победили именно с этим треком, имеет для них особенный символизм. Текст был написан под влиянием каминг-аута, который они совершили осенью 2023 года, как небинарные персоны.

Песню победитель Евровидения посвящает тем, кто нашел свою идентичность, свое место в мире, и тем, кто все еще в поиске. Nemo надеются своим ярким примером вдохновить, воодушевить и утешить тех, кто потерян и запутался.

"Моя правда заключается в том, что мне стало комфортно с самим собой, и я понял, что я небинарный. Быть небинарным - это большая часть моей правды. Просто ощущение того, что я могу постоять за себя и быть собой, куда бы я ни пошел, - это самая большая часть моей правды. Ты постоянно узнаешь о себе. Это никогда не заканчивается. В обществе, где меньшинствам, очевидно, еще предстоит пройти долгий путь, выходить на самую большую сцену мира и делиться посланием о принятии и инклюзивности - это важно. Тот факт, что я могу появиться на сцене в качестве самого себя и представить себя таким, какой я есть, - это больше, чем я мог когда-либо мечтать. Я надеюсь, что люди увидят, что я идеален такой, какой я есть, потому что никто не сможет сказать мне (или вам) обратное", - рассказали артисты в интервью Eurovisionworld.

Перевод песни победителя Евровидения-2024 Nemo - The Code:

Whoa-oh-oh Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains You better buckle up, I'll pour another cup This is my boheme, so drink it up, my friend This story is my truth I, I went to Hell and back To find myself on track I broke the code, whoa-oh-oh Like ammonites I just gave it some time Now I found paradise I broke the code, whoa-oh-oh Yeah Let me tell you a tale about life 'Bout the good and the bad, better hold on tight Who decides what's wrong, what's right? Everything is balance, everything's light I got so much on my mind, and I been awake all night I'm so pumped, I'm so psyched It's bigger than me, I'm getting so hyped, like let me taste the lows and highs (Oh) let me feel that burning fright (Oh) this story is my truth I, I went to Hell and back To find myself on track I broke the code, whoa-oh-oh Like ammonites I just gave it some time Now I found paradise I broke the code, whoa-oh-oh Somewhere between the O's and ones That's where I found my kingdom come My heart beats like a Somewhere between the O's and ones That's where I found my kingdom come My heart beats like a drum I, I went to Hell and back To find myself on track| I broke the code, whoa-oh-oh Like ammonites I just gave it some time Now I found paradise I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh Добро пожаловать на шоу, сообщите всем Я не играю в игру, я разрываю цепи Лучше пристегнитесь, я всем заправляю Это моя богема, так что выпей это, приятель Эта история - моя правда Я, я прошел через огонь и воду Чтобы найти свой путь Я взломал код Как глаза рая Я дал этому время Теперь я чувствую рай Я взломал код Да, да, да, да. Позвольте рассказать сказку о жизни хорошей и плохой Лучше держитесь крепко Что да, что нет, что правда Все сбалансировано, все ясно Я так много думаю Но я не буду спать всю ночь Я так взволнован, я так эмоционален Это больше меня, я так взволнован Дай мне попробовать низину и ночи Дай мне почувствовать этот жгучий страх Эта история - моя правда Я, я прошел через огонь и воду Чтобы найти свой путь Я взломал код Как глаза рая Я дал этому время Теперь я чувствую рай Я взломал код Где-то между нулями и единицами Я клянусь, я нашел свое королевство Мое сердцебиение Где-то между нулями и единицами Я клянусь, я нашел свое королевство Мое сердце бьется как барабан Я, я прошел через огонь и воду Чтобы найти свой путь Я взломал код Как глаза рая Я дал этому время Теперь я чувствую рай Я взломал код

Смотрите видео выступления победителя конкурса Евровидение-2024 - Nemo из Швейцарии:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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