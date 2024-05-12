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Евровидение-2024: кто победил - неожиданный финал

Анна Подгорная
12 мая 2024, 01:45
447
Еврофаны со всего мира сделали свой выбор - названо имя победителя Евровидения в 2024 году.
Евровидение-2024 кто победил
Евровидение-2024 победитель - какая страна выиграла Евровидение в 2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

В ночь на 12 мая в шведском городе Мальме состоялся суперфинал конкурса Евровидение-2024. По результатам напряженного соревнования определился победитель, который отвезет хрустальный микрофон в свою страну.

Так по результатам зрительского и судейского голосования на Евровидении победил Nemo из Швейцарии с песней The Code. Он набрал 591 балл.

Украина заняла 3 место. alyona alyona и Jerry Heil заработали целых 453 - достойный и неожиданный результат. На втором месте оказался Baby Lasagna из Хорватии с песней Rim Tim Tagi Dim - 547 баллов.

Национальные жюри из стран-участниц Евровидения-2024 отдали Nemo наибольшее количество голосов. По результатам этого голосования Украина была на 5 месте. Однако голоса зрителей подняли Украину на 3 место.

Смотрите видео выступления победителя конкурса Евровидение-2024 - Nemo из Швейцарии:

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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