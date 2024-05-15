Вельбой подколол alyona alyona и Jerry Heil из-за третьего места на Евровидении

alyona alyona поставила дерзкого артиста на место.

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Антон Вельбой высказался про участие alyona alyona и Jerry Heil в Евровидении-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy, instagram.com/alyona.alyona.official

Выступление alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения-2024 превзошло все ожидания: букмекеры прогнозировали Украине место не выше шестого, однако украинские артистки совершили невозможное, и заняли триумфальное третье место.

Многие остались довольны таким результатом, однако украинский певец Антон Вельбой не удержался и отпустил колкость в сторону наших конкурсанток. "Хочу поздравить Украину с 3 местом на Евровидении! Поехал бы я, забрали бы первое", - написал он в своем блоге в Instagram.

Антон Вельбой участвовал у Национальном отборе на Евровидение в 2022 году. Победу тогда он уступил Алине Паш и группе Kalush Orchestra, заняв лишь третье место.

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Об этом ему напомнила alyona alyona в ответ на его дерзкий комментарий об их участии в Евровидении-2024. "Сначала переживи отбор", - написала она, заткнув артиста за пояс.

Антон Вельбой высказался про участие alyona alyona и Jerry Heil в Евровидении-2024 / instagram.com/a.wellboy

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее стало известно, что победители Евровидения 2024 разбили хрустальный кубок во время выступления. Nemo вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить свою победную песню, когда случилось несчастье.

Также Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

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