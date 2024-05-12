Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления

Певец Nemo так радовался победе на Евровидении, что разбил статуэтку об сцену.

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Евровидение 2024 победитель разбил кубок / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, eurovision.tv

В шведском городе Мальме состоялся финал песенного конкурса Евровидение.

По результатам жюри и телезрителей победителем Евровидения 2024 стала Швейцария.

Так, победителем Евровидения-2024 стал певец Nemo, который исполнил песню The Code.

видео дня

Он получил 591 балл - максимум баллов по результатам голосования зрителей (226 баллов) и национальных жюри конкурса (365 баллов).

После победного выступления певец так радовался, что ударил хрустальным микрофоном, который дарят победителю Евровидения, об сцену.

Кубок победителя не выдержал и разбился прямо на сцене.

Кубок победителя Евровидения собирали по частям / скриншот

Смотрите видео, как победитель Евровидения разбил кубок об сцену:

Кубок победителя Евровидения разбился / скриншот

Финал Евровидения 2024 - что важно знать

Стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

Как голосовали за Украину на Евровидении и какое место заняли.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

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