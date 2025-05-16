Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Бывший бойфренд Рианны избил своего продюсера, его арестовали

Виталий Кирсанов
16 мая 2025, 11:34
161
Браун был задержан лондонскими детективами вскоре после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете.
Американского певца заподозрили в избиении продюсера
Американского певца заподозрили в избиении продюсера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chrisbrownofficial

Вы узнаете:

  • Где арестовали Криса Брауна
  • Обстоятельства нападения артиста на своего продюсера

Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по подозрению в избиении продюсера Эйбу Диау в 2023 году. Об этом пишет Sun.

Браун был задержан лондонскими детективами вскоре после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry.

видео дня

Полиция Лондона подтверждает, что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

По версии следствия, в феврале 2023 года в ночном клубе в лондонском районе Мейфэр Браун разбил бутылку текилы о голову продюсера, а также нанес ему несколько ударов кулаками и ногами. По версии пострадавшего, избиение произошло без причины. Позднее Диау обратился за медицинской помощью, сообщила газета New York Post.

"36-летний мужчина был арестован в отеле в Манчестере вскоре после 02:00 в четверг, 15 мая, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Он был взят под стражу, где и остается... Расследование ведут детективы из Центрально-Западного отделения основного командования", - приводит издание заявление полиции.

Кстати, в 2009 году Крис Браун избил свою девушку – певицу Рианну. Суд приговорил музыканта к пяти годам условно и шести месяцам общественных работ.

Крис Браун планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса:

Ранее Главред рассказывал, что полиция Рио-де-Жанейро предотвратила теракт на концерте Леди Гаги. По открытым небом собрались более 2.5 миллионов зрителей, которые могли стать жертвами преступной группировки.

Также звезда фильмов "Леон", "Дракула" и "Пятый элемент" Гэри Олдмен впервые признался, почему уже 30 лет ему стыдно перед Деми Мур, которая была его партнершей по фильму "Алая буква".

Читайте также:

Кто такой Крис Браун

Крис Браун - американский певец и актер. Браун выпустил свой дебютный альбом Chris Brown в конце 2005 в 16 лет. Альбом включал в себя сингл "Run It!", возглавивший хит-парад Billboard Hot 100, благодаря чему Браун стал первым афроамериканским певцом, дебютный сингл которого возглавил чарт. Благодаря танцевальному таланту, Брауна сравнивают с известными R’n’B-артистами как Ашер и Майкл Джексон, которые, как говорит сам Браун, сильно повлияли на его творчество.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    шоу-бизнес Рианна новости шоу бизнеса драка
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Переговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФ

    Переговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФ

    12:36Украина
    Украина догоняет Польшу в ценах: где дешевле продуктовая корзина

    Украина догоняет Польшу в ценах: где дешевле продуктовая корзина

    12:29Экономика
    Нокаут для экономики: в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России

    Нокаут для экономики: в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России

    12:05Экономика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Скандал на Евровидении-2025: один из участников призывает бойкотировать конкурс

    Скандал на Евровидении-2025: один из участников призывает бойкотировать конкурс

    Потепление накроет Украину: стала известна точная дата повышения температуры

    Потепление накроет Украину: стала известна точная дата повышения температуры

    Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

    Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

    Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

    Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

    РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

    РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

    Последние новости

    12:35

    Только гений найдет 3 отличия за 15 секунд: чем отличаются два детектива

    12:29

    Украина догоняет Польшу в ценах: где дешевле продуктовая корзинаФото

    12:15

    "Прекращения огня не будет": мрачный прогноз насчет переговоров в Стамбуле

    12:05

    Нокаут для экономики: в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России

    11:34

    Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

    Переговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФПереговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФ
    11:34

    Бывший бойфренд Рианны избил своего продюсера, его арестовали

    11:27

    Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Козлам - месть, Петухам - раздражение

    11:25

    У Трампа случилась большая радость: что произошло

    11:24

    Свидетельства Свинарчука станут приговором для Порошенко, когда его экстрадируют в Украину — эксперт

    Реклама
    11:24

    В Стамбуле начались переговоры по Украине: кто представляет стороны и о чем будут говорить

    11:05

    РФ продвинулась в двух районах на Донбассе: в DeepState назвали направления

    10:51

    Гороскоп Таро на сегодня 16 мая: Львам - новая глава, Стрельцам осознать силу и идти вперед

    10:36

    Можно ли дарить пустой кошелек: священник дал однозначный ответВидео

    10:35

    Гранд-финал Евровидения 2025: под каким номером выступит Украина

    10:27

    Как ухаживать за клубникой в мае: ягоды вырастут крупными и сочными

    10:21

    РФ атаковала дронами Одесчину: трое раненых, уничтожен дом директора зоопаркаФото

    10:12

    У россиян потери в Крыму: на военных базах РФ гремят взрывы после прилетов

    09:32

    Ставки букмекеров на победителя Евровидения изменились: на каком месте Украина

    09:31

    Зеленский сыграл неожиданно: Загородний сказал, что дадут переговоры в Стамбуле

    09:24

    Гороскоп на завтра 17 мая: Весам - денежное вознаграждение, Овнам - отдых

    Реклама
    09:20

    Как заставить лук расти: хозяйка рассказала о "секретной" идеальной подкормкеВидео

    09:19

    Когда закончится война?мнение

    09:08

    ВСУ отразили атаки РФ и продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

    08:51

    Все решит встреча Трампа и Путина: есть ли надежда на мир в Украине - Bloomberg

    08:23

    Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний

    07:59

    Пилот катапультировался: ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

    07:32

    Пакет готов: Мерц сказал, когда ЕС примет новые санкции против России

    06:51

    Реалии на земле: что следует учитывать при переговорах с оркамимнение

    06:41

    Утром в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар: что известно

    05:55

    Как Грушевский тремя словами победил Россию и изменил историю УкраиныВидео

    05:13

    Отдать или сжечь: священник ответил, что лучше сделать с телефоном умершего

    04:35

    Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибкиВидео

    04:00

    Возможен ли резкий "скачок" доллара вверх: каким будет курс валют с 19 мая

    03:35

    Грязнее общественного туалета: какой элемент автомобиля водители забывают мыть

    03:00

    Новое заявление делегации РФ: СМИ рассказали, когда ждать первую встречу с УкраинойВидео

    02:29

    Будет дефицит и бешеные очереди: экономист предрек России серьезные проблемыВидео

    01:30

    Синергия легенд: Барбра Стрейзанд и Пол Маккартни записали дуэт

    01:27

    Состоится ли встреча Трампа с Путиным: в Белом доме ответили

    00:23

    Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: фавориты не попали

    00:06

    "Москва хочет истощить нас": подробности заявления Сырского на Совете НАТО

    Реклама
    15 мая, четверг
    23:58

    Евровидение-2025: Германия заставила танцевать еврофанов зажигательным хитом

    23:35

    Евровидение 2025: певица из Мальты в красных колготках и белье поразила сильным вокаломВидео

    23:23

    Teresa & Maria по-грузински: участница Евровидения-2025 из Грузии повторила образ Jerry HeilВидео

    23:18

    Папа Римский хочет встретиться с Зеленским и стать посредником в войне - Bild

    23:13

    Можно ли заряжать аккумулятор прямо в моторном отсеке: ответ автомеханика

    22:57

    "Евровидение 2025": Ирландия "протащила" на конкурс советскую собакуВидео

    22:38

    Гигантский блендер и голый торс: Австралия открыла второй полуфинал Евровидения 2025Видео

    22:35

    Украинцам начнут платить 20 тысяч гривен ежемесячно: кто может получить средства

    22:03

    Как быстро отчистить кран от известкового налета: простой, но действенный способВидео

    21:59

    Переговоры в Турции и ответ Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Война с Россией
    Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять