Бывший бойфренд Рианны избил своего продюсера, его арестовали

Браун был задержан лондонскими детективами вскоре после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете.

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Американского певца заподозрили в избиении продюсера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/chrisbrownofficial

Вы узнаете:

Где арестовали Криса Брауна

Обстоятельства нападения артиста на своего продюсера

Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по подозрению в избиении продюсера Эйбу Диау в 2023 году. Об этом пишет Sun.

Браун был задержан лондонскими детективами вскоре после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry.

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Полиция Лондона подтверждает, что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.

По версии следствия, в феврале 2023 года в ночном клубе в лондонском районе Мейфэр Браун разбил бутылку текилы о голову продюсера, а также нанес ему несколько ударов кулаками и ногами. По версии пострадавшего, избиение произошло без причины. Позднее Диау обратился за медицинской помощью, сообщила газета New York Post.

"36-летний мужчина был арестован в отеле в Манчестере вскоре после 02:00 в четверг, 15 мая, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Он был взят под стражу, где и остается... Расследование ведут детективы из Центрально-Западного отделения основного командования", - приводит издание заявление полиции.

Кстати, в 2009 году Крис Браун избил свою девушку – певицу Рианну. Суд приговорил музыканта к пяти годам условно и шести месяцам общественных работ.

Крис Браун планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.

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Кто такой Крис Браун Крис Браун - американский певец и актер. Браун выпустил свой дебютный альбом Chris Brown в конце 2005 в 16 лет. Альбом включал в себя сингл "Run It!", возглавивший хит-парад Billboard Hot 100, благодаря чему Браун стал первым афроамериканским певцом, дебютный сингл которого возглавил чарт. Благодаря танцевальному таланту, Брауна сравнивают с известными R’n’B-артистами как Ашер и Майкл Джексон, которые, как говорит сам Браун, сильно повлияли на его творчество.

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