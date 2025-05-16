Бывший бойфренд Рианны избил своего продюсера, его арестовали

Вы узнаете:
- Где арестовали Криса Брауна
- Обстоятельства нападения артиста на своего продюсера
Британская полиция задержала американского певца Криса Брауна по подозрению в избиении продюсера Эйбу Диау в 2023 году. Об этом пишет Sun.
Браун был задержан лондонскими детективами вскоре после того, как прилетел в Манчестер на частном самолете и остановился в пятизвездочном отеле Lowry.
Полиция Лондона подтверждает, что задержала в одном из отелей Манчестера подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.
По версии следствия, в феврале 2023 года в ночном клубе в лондонском районе Мейфэр Браун разбил бутылку текилы о голову продюсера, а также нанес ему несколько ударов кулаками и ногами. По версии пострадавшего, избиение произошло без причины. Позднее Диау обратился за медицинской помощью, сообщила газета New York Post.
"36-летний мужчина был арестован в отеле в Манчестере вскоре после 02:00 в четверг, 15 мая, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Он был взят под стражу, где и остается... Расследование ведут детективы из Центрально-Западного отделения основного командования", - приводит издание заявление полиции.
Кстати, в 2009 году Крис Браун избил свою девушку – певицу Рианну. Суд приговорил музыканта к пяти годам условно и шести месяцам общественных работ.
Крис Браун планировал в июне начать мировое турне, включая концерты в Манчестере и других городах Великобритании.
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Кто такой Крис Браун
Крис Браун - американский певец и актер. Браун выпустил свой дебютный альбом Chris Brown в конце 2005 в 16 лет. Альбом включал в себя сингл "Run It!", возглавивший хит-парад Billboard Hot 100, благодаря чему Браун стал первым афроамериканским певцом, дебютный сингл которого возглавил чарт. Благодаря танцевальному таланту, Брауна сравнивают с известными R’n’B-артистами как Ашер и Майкл Джексон, которые, как говорит сам Браун, сильно повлияли на его творчество.
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