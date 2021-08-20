"Как вкусно": Слава Каминская похвалилась аппетитными ягодицами на горячем кадре

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

Певица Слава Каминская обожает здоровый юмор и иногда непрочь продемонстрировать шикарные формы, которые не могут скрыть никакие наряды.

В этот раз Слава Каминская решила поразись сразу двух зайцев - певица снялась в "закрытом" леопардовом купальнике с полностью голой спиной, сверкнув своими женскими прелестями, и пошутила про фотошоп, который якобы позволяет ей выглядеть отлично на фото.

Поклонники с восторгом восприняли ее юмор и оценили по достоинству внешностью солистки из дуэта НеАнгелы.

"Просто захотелось выложить свою ж….пу) , спасибо фотошопу. Ничего личного", - написала она.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka/

"Осторожно, много правильных людей", "Как вкусно", "Лучше было бы без фотошопа", "Вот че то не бесит. Хотя должна по всем канонам инсте", "Как кайли Дженер, из клипа Карди Би, но лучше", "Да, от левой булки немного пол покосило) Скидывайте мне, я обработаю лучше)", "Нужно нам чем то любоватся", - пишут в комментариях.

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