Солистка Go_A призналась, почему ее исключили из нацжюри "Евровидения-2025"

Артистка назвала причину, по которой ее не допустили к оцениванию участников международного песенного конкурса.

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Екатерина Павленко нарушила важный пункт из правил / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/monokatee

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Екатерина Павленко нарушила важный пункт из правил

Екатерину заменили на Нателлу Чхартишвили-Зацаринную

Украинская певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которую исключили из состава украинского жюри конкурса "Евровидение-2025" по требованию Европейского вещательного союза, впервые прокомментировала эту тему. Ее комментарий приводит "Суспільне. Черкаси".

Артистка назвала причину, по которой ее не допустили к оцениванию участников международного песенного конкурса. По словам Екатерины, она сама нарушила важный пункт из правил.

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"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать - это прямо выходить в сториз и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", - пояснила Павленко.

Екатерину заменили на Нателлу Чхартишвили-Зацаринную, которая является генеральным продюсером музыкальных телеканалов М1 и М2. Также в составе нацжюри были артисты Melovin, Дмитрий Шуров, Tayanna и танцовщица Алена Шоптенко.

Группа Ziferblat, которая представляла Украину в этом году, заняла 9 место и получила суммарно от жюри и зрителей 218 баллов. Победителем шоу стал австрийский певец JJ.

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Евровидение 2025 - последние новости

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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