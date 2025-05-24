Солистка Go_A призналась, почему ее исключили из нацжюри "Евровидения-2025"

Кратко:
- Екатерина Павленко нарушила важный пункт из правил
- Екатерину заменили на Нателлу Чхартишвили-Зацаринную
Украинская певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которую исключили из состава украинского жюри конкурса "Евровидение-2025" по требованию Европейского вещательного союза, впервые прокомментировала эту тему. Ее комментарий приводит "Суспільне. Черкаси".
Артистка назвала причину, по которой ее не допустили к оцениванию участников международного песенного конкурса. По словам Екатерины, она сама нарушила важный пункт из правил.
"Я просто забыла о пункте, что не имею права публично поддерживать музыкантов. Но почему-то я считала, что публично поддерживать - это прямо выходить в сториз и говорить: "Голосуйте за Ziferblat". Я просто запостила статью, где литовская группа написала, что их любимая песня наша. Мне захотелось поделиться. Это была украинская какая-то новость. Я запостила скрин, что эта группа полюбила нашу песню, так сказать. И это восприняли как фаворитизм, как поддержка участника, поэтому попросили меня заменить на другого", - пояснила Павленко.
Екатерину заменили на Нателлу Чхартишвили-Зацаринную, которая является генеральным продюсером музыкальных телеканалов М1 и М2. Также в составе нацжюри были артисты Melovin, Дмитрий Шуров, Tayanna и танцовщица Алена Шоптенко.
Группа Ziferblat, которая представляла Украину в этом году, заняла 9 место и получила суммарно от жюри и зрителей 218 баллов. Победителем шоу стал австрийский певец JJ.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение 2025 - последние новости
Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.
А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.
Вас может заинтересовать:
- Артем Пивоваров выступит на десятилетии Atlas Festival 2025
- "Уже не прячутся": Даша Квиткова закрутила роман с молодым футболистом - СМИ
- Павел Дуров купил своей герлфренд роль в Голливуде за 400 тыс долл
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред