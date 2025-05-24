"Называли бычкой": участница Мастер Шеф рассказала о травле на проекте за украинский язык

Юлия Шолудько рассказала о хейте во время съемок проекта Мастер Шеф.

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Юлия Шолудько рассказала про хейт на "Мастер Шеф" / Коллаж Главред, фото Instagram/yuliyasholudko

Кратко:

Почему Шолудько обзывали во время проекта

Что она думает по этому поводу

Одна из участниц украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" и блогер Юлия Шолудько рассказала о том, как ее унижали на проекте за то, что она разговаривала на украинском языке.

Об этом инфлюенсер рассказала на своей странице в Instagram.

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Юлия Шолудько рассказала, как ее не уважали за украинский язык / Фото Instagram/yuliyasholudko

По словам Юлии Шолудько, она была единственной в своем сезоне, кто говорил на украинском языке. "В моем сезоне меня называли бычкой, только потому, что я говорила на украинском языке. Это вообще нормально? Посмотрите 5 сезон, разве я выгляжу "селючкой", как меня тогда называли? Откуда эти стереотипы? Только из-за того, что я была единственной участницей, которая говорила на украинском языке", - говорит она.

Юлия Шолудько рассказала, как ее не уважали за украинский язык / Фото Instagram/yuliyasholudko

По ее словам, в тот момент это казалось чем-то провокативным и странным. Ухоженная девушка и вдруг украинский. Сразу "из села", сразу "бычка".

Юлия Шолудько рассказала, как ее не уважали за украинский язык / Фото Instagram/yuliyasholudko

"При этом я из Черкасс, а это центр Украины. Но людям легче было приклеить ярлык, чем подумать о том, почему им так режет слух украинский язык. А может дело не во мне? А в годами навязанной незначительности. В том, что украинский язык ассоциировался с чем-то простецким и неуместным?" - возмущается Юлия.

Юлия Шолудько рассказала, как ее не уважали за украинский язык / Фото Instagram/yuliyasholudko

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