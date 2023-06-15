"Эктор, ты ушел из жизни": в сети попрощались с известным шеф-поваром

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименез-Браво, который многие годы является судьей популярного кулинарного проекта в Украине, поделился жутким сториз.
На своей странице в Instagram, повар и судья показал, как некоторые доброжелатели сделали фото, в котором "похоронили" Хименеза.
Он поделился фото, на котором изображен коллаж с телеведущим, а также со словами соболезнований. "Эктор, ты ушел из жизни, но не из наших сердец", - написали доброжелатели селебрити.
Эктора данные фото разозлили и он поспешил опровергнуть придуманные гадости.
К счастью, телеведущий жив и здоров и быстро опроверг сообщения недоброжелателей.
Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.
Отметим, что шоумен Эктор Хименес-Браво с началом полномасштабной войны не покинул Украину, которую считает своей второй родиной. Он не пошел на фронт, но нашел способ, как помочь ВСУ и украинцам тем, что умеет лучше всего.
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