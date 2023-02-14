Эктор Хименез Браво показал свою молоденькую девушку

Шеф-повар состоит в серьезных отношениях с украинкой, личность которой не раскрывает.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и уже украинский телеведущий Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

Соответствующим постом шеф-повар поделился на своей странице в Instagram.

"Мне с тобой повезло", "Спасибо, что ты со мной", "Скучаю, несмотря на километры", "Ценю, моя дорогая", - подписал свой видео-коллаж он.

видео дня

Комментаторы рассыпались в комплиментах, а некоторые даже искренне обрадовались тому, что Эктор наконец-то показал ее. "Наконец-то мы ее увидели", "Молоденькая", - пишут они.

Отметим, что шоумен Эктор Хименес-Браво с началом полномасштабной войны не покинул Украину, которую считает своей второй родиной. Он не пошел на фронт, но нашел способ, как помочь ВСУ и украинцам тем, что умеет лучше всего.

Хименес-Браво встал к плите, и теперь развозит теплую и вкусную пищу по всей линии фронта. Недавно шеф-повар посетил Николаев - город, который находится под регулярными ракетными обстрелами с 24 февраля.

Эктор удивился красоте прифронтового Николаева. Тем страшнее был для него контраст, когда он увидел пробитое насквозь здание Николаевской ОГА, как памятник жестокости и безумия рашистов.

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