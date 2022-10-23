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Эктор Хименес-Браво показал шокирующие кадры из Николаева: "Вот это "русский мир"

23 октября 2022, 15:05

Колумбийский кулинар поделился смешанными чувствами от посещения Города корабелов.

Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво посетил прифронтовой Николаев / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво с началом полномасштабной войны не покинул Украину, которую считает своей второй родиной. Он не пошел на фронт, но нашел способ, как помочь ВСУ и украинцам тем, что умеет лучше всего.

Хименес-Браво встал к плите, и теперь развозит теплую и вкусную пищу по всей линии фронта. Недавно шеф-повар посетил Николаев - город, который находится под регулярными ракетными обстрелами с 24 февраля.

Эктор удивился красоте прифронтового Николаева. Тем страшнее был для него контраст, когда он увидел пробитое насквозь здание Николаевской ОГА, как памятник жестокости и безумия рашистов.

На своей странице в Instagram шоумен показал разрушенные здания города, и признался, что эта разруха потрясла его до глубины души.

"Был во многих местах на фронте, но то, что я увидел тут, запомню навсегда. Вот это "русский мир". Я здесь в Николаеве и я вижу, как россияне сказали, что они хотят "помочь" нам украинцам. Как помочь? Просто посмотрите, что они делают! Это просто орки! Николаев очень красивый город, а то, что они делают, это просто ужас", - рассказал шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво в Николаеве
Эктор Хименес-Браво в Николаеве / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) "поздравил" пропагандиста Владимира Соловьева с днем рождения мощным дождем нецензурного унижения.

Также стало известно, что Марк Хэмилл, известный ролью Люка Скайуокера в фильмах серии "Звездные войны", помог в качестве амбассадора платформы United24 получить Украине армию дронов.

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