Просто уничтожил: Потап ярко "поздравил" Соловьева з днем рождения

Потап ярко "поздравил" Соловьева з днем рождения / скриншот Youtube

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) "поздравил" пропагандиста Владимира Соловьева с днем рождения.

На своей страничке в Instagram он представил новый хит, в котором унизил россиянина. По словам звезды, этот рупор Кремля не заслуживает поздравления, однако никогда не будет лишним напомнить украинцам, кто он на самом деле.

Отметим, что в тексте хита, получившего красноречивое название "Соловьев долб**б" почти каждая строка – нецензурная.

"Википедия пишет, что 20.10 день рождения российского пропагандиста Соловьева. Поздравления этот человек не заслуживает, а вот напоминание, кем он является, сделать можно", – анонсировал рэпер.

В треке артист высмеял абсурдные тезисы, которые Соловьев много лет толкает в массы, чтобы оправдать кровавую политику Кремля. В частности, о "8 лет бомбардировки Донбасса" и т. д.

Также певец напомнил россиянину, что тот потерял имения за границей из-за своей провоенной позиции.

Ранее на своей страничке в Instagram продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну.

Также мы писали, что после очередной серии террористических обстрелов Россией украинских городов Потап написал стихотворение-обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, которого назвал "бункерной заразой".

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