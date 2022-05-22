"На звания не посмотрю": Потап обещает разобраться с народным артистом Украины Басковым

Потап обещает разобраться с народным артистом Украины Басковым /скриншот

В РФ осталось много артистов, которые поддерживают кровавую войну. Среди них Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Александр Маршал.

На своей страничке в Instagram продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну.

"Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Янык дал Народного Украины, а Газманов вообще - Газман, Маршал из Киевских ресторанов музыкант… и это наши бывшие коллеги, я обещаю вам, что если не дай Бог мы где-то пересечемся за кулисами, на звания не посмотрю, будете отвечать за то, что открыто поддержали убийства и насилие над другими людьми!", - написал он.

instagram.com/realpotap/

Ранее певец Николай Басков, который яро поддерживает вторжение России в Украину, рассказал о преследованиях и отметился бредовыми заявлениями об отношениях РФ с Западом.

Читайте также: