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"Бункерная зараза": Потап записал гневное стихотворение-обращение к Путину

11 октября 2022, 17:13

Потап предупредил диктатора ‒ мол, никому не удастся захватить Украину. Причем Путин далеко не первый тиран, который пытался это сделать.

Потап
Потап записал гневное стихотворение-обращение к Путину / УНИАН

Известный украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) после очередной серии террористических обстрелов Россией украинских городов написал стихотворение-обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, которого назвал "бункерной заразой". Соответствующий пост появился на странице артиста в социальной сети Instagram.

Потап предупредил диктатора ‒ мол, никому не удастся захватить Украину. Причем Путин далеко не первый тиран, который пытался это сделать.

По словам Потапенко, об Украину уже не один захватчик обломал зубы, однако все, кто "меч встромляв у неньку, нині у могилі".

"Тільки ти, падлюка біла

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу

Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів

Хитро москаль наступає, то вночі, то вранці

Полетіли нові стріли, та ото залізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу

Щоби знали всі – не варто лізти в Україну", – продекламировал на камеру стих Потап.

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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