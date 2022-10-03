"Хочу на фронт, на передовую": Потап рассказал, как рвался в ряды ВСУ

Потап / коллаж фото УНИАН

Легендарный украинский рэп-музыкант и продюсер Алексей Потапенко заявил, что изначально планировал вернуться в Украину из Испании и отправиться на фронты украино-российской войны. Однако потом решил последовать совету своего отца и заочно записаться в территориальную оборону, рассказал Потап в эксклюзивном интервью проекта ЖВЛ канала 1+1.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я заочно записался в терроборону. И я решил, что буду делать дальше-дальше то, что умею. Доносить информацию об Украине", – поделился продюсер.

Затем Потап решил, что будет продолжать работать на культурном и информационном фронте в пользу Украины в разных уголках мира ‒ несмотря на хейт от украинцев. Он организовывал и участвовал в благотворительных концертах, активно распространял в соцсетях (где у него больше 2 млн фоловеров), правду о преступлениях российских оккупантов и лжи русских пропагандистов, а также помогал ВСУ финансово.

Напомним, украинская певица Настя Каменских замужем за Алексеем 'Потапом' Потапенко с 2019 года. И хотя три года - относительно небольшой срок, но все это время поклонники нашумевшего дуэта ожидают услышать от кумиров главную новость о беременности артистки.

Сами супруги свою личную жизнь предпочитают не комментировать, особенно то, что касается детского вопроса. Однако любое колебание Каменских в весе тут же воспринимается фанатами, как намек на скорое появление звездного малыша.

До того Каменских говорила, что частичный паралич лица у ее супруга, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) произошел из-за сильного стресса на фоне войны.

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