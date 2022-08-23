Настя Каменских показала постельное фото, пока Потапа нет рядом

Настя Каменских показала постельное фото / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских недавно вернулась в Украину, где не была с самого начала полномасштабной войны. За неделю до российского вторжения она с мужем, музыкальным продюсером и исполнителем Алексеем Потапенко (Потап) уехала на отдых за границу.

Домой она приехала одна, без супруга. Певица дает концерты и интервью, а также делится подробностями повседневной жизни, о которой так скучала.

Недавно на странице артистки в Instagram появилось "постельное" фото - кровать со скомканным бельем. На фоне снимка Каменских решила порассуждать, как изменились ее привычки во время войны.

Особенно это касается бьюти-ритуалов. Так певица призналась, что практически перестала использовать декоративную косметику в повседневной жизни, и не старается себя украсить.

Впрочем, это не распространяется на уходовую косметику - за здоровьем и красотой своей кожи она следит так же тщательно, как и прежде.

Настя Каменских показала постельное фото / instagram.com/kamenskux

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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