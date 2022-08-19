64-летний Антонио Бандерас засветил на пляже любовницу вдвое моложе него

Антонио Бандерас показал Николь Кимпел - возлюбленную, с которой состоит в отношениях 8 лет / instagram.com/antoniobanderas

Испанский актер Антонио Бандерас, известный ролями в фильмах Эвита, Маска Зорро и Отчаянный, отдыхает в Марбелье, курортном городе на юге Испании.

Обласканные солнцем песчаные пляжи Средиземноморского моря артист покоряет не сам, а в компании Николь Кимпел - 34-летней финансистки из Нидерландов.

С ней Бандерас начал встречаться, еще будучи в браке с голливудской актрисой Мелани Гриффит. Вероятно, Кимпел и стала теми самыми "непримиримыми разногласиями", которые актриса указала в бракоразводных бумагах в качестве причины разрыва.

Как бы то ни было, в мае 62-летний актер и 34-летняя финансистка отмечали восьмую годовщину отношений. Доподлинно неизвестно, состоят ли Бандерас и Кимпел в браке, но в социальных сетях девушка подписывается фамилией актера.

Вместе влюбленные делят жизнь и досуг. На странице Бандераса в Instagram появилось фото, на котором он с Николь гуляет по пляжу на фоне заката. "Следуя за нашими тенями, пляжи Марбельи заставляют поверить, что рай на земле существует", - подписал снимок артист.

Антонио Бандерас показал Николь Кимпел - возлюбленную, с которой состоит в отношениях 8 лет / instagram.com/antoniobanderas

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