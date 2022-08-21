Каменских побывала в Ирпене и спела песню на поддержку волонтеров

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая на дня вернулсь в Украину, приехала поддержать строительный добровольческий батальон "Добробат" в Ирпене.

"С особым теплом спела для всех присутствующих в знак поддержки и веры в нашу победу", - написала она.

"Дом Владимира был разрушен 21 марта вражеской миной. Оккупанты узнали, что Владимир, будучи вместе с сыновьями в ТРО, передавал координаты движения вражеской техники. И отомстили им за это. Оба сына были ранены. Но, к счастью, вся семья выжила. Теперь дом Владимира помогают отстроить волонтеры "Добробата". Они занимаются первичным восстановлением разрушенных в результате войны домов, школ, больниц. И уже помогли почти на 300 локациях", - поделилась Каменских.

Каменских добавила, что встреча была очень теплой, несмотря на все обстоятельства.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская певица Настя Каменских вернулась в Украину.

"Такое теплое сегодня было у меня утро. Наконец-то встретились все вместе в студии, наконец обнялись. Поговорили о жизни за эти 6 месяцев и о планах на будущее — светлое и мирное", - написала она.

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