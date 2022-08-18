А Потап? Настя Каменских вернулась в Украину

Настя Каменских и Юрий Горбунов. Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выехала из Украины за несколько дней до начала войны вместе со своим мужем автором и продюсером Потапом.

Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram.

"Такое теплое сегодня было у меня утро. Наконец-то встретились все вместе в студии, наконец обнялись. Поговорили о жизни за эти 6 месяцев и о планах на будущее — светлое и мирное", - написала она.

Подписчики тут же стали спрашивать, куда же делся ее муж Потап. Всех беспокоит, приедет ли продюсер защищать свою родину от нападения России.

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