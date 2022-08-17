93-летняя вдова Шона Коннери в бикини показала отдых на яхте

Мишелин Рокбрюн, вдова Шона Коннери, снялась в бикини / instagram.com/saskiaconnery

Британский актер сэр Шон Коннери в свое время заработал репутацию неисправимого ловеласа. Кроме актерского таланта, который он блистательно проявил в киносаге про Джеймса Бонда и в фильмах Имя розы, Индиана Джонс, Горец и пр., Коннери также имел талант выбирать самых красивых женщин.

Прекрасное тому подтверждение - Мишелин Рокбрюн, вторая официальная жена актера. Французской художнице, с которой актер прожил до смерти в 2020 году, сейчас 93 года.

Тем не менее Рокбюрн все еще сногсшибательно выглядит в раздельном бикини. Женщина без смущения щеголяет в купальнике, несмотря на свои элегантные годы.

Пляжные кадры с бабушкой показала Саския Коннери - внучка актера. Несмотря на то, что Саския - дочь приемного сына Шона Коннери от Мишелин Рокбрюн, т.е. их не связывало кровное родство, девушка, которая сейчас работает в Фонде Шона Коннери, девушка была очень близка с актером.

Она часто посещает Багамские острова, где доживал последние дни Коннери. Сейчас в имении Рокбрюн живет сама, и с удовольствием отдыхает в компании внучки. Один из таких моментов попал на фото, которое Саския показала на своей странице в Instagram.

Мишелин Рокбрюн, вдова Шона Коннери, снялась в бикини / instagram.com/saskiaconnery

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