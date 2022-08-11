"Искусство любви во время войны": звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о новых правилах близости

Военное время внесло коррективы даже в постели украинцев.
Украинская певица модель и волонтерка Даша Астафьева в сотрудничестве с волонтерским объединением выпустила юмористично-познавательный ролик о крайне важном аспекте жизни каждого взрослого украинца - о любви.
Увы, война, которую рашисты развязали в нашей стране, повлияла даже на этот аспект нашей жизни. Поэтому видео, главной героиней которого оказалась Даша Астафьева, объясняет азы искусства любви во время войны. Ролик она выложила на своей странице в Instagram.
В комичных зарисовках, политических пародиях и просто бытовых ситуациях модель рассказала, как сделать интимную близость приятной даже в сложных бытовых условиях.
"Война войной, но о здоровье забывать не следует. Ни о физическом, ни о ментальном. Особенно, если есть кое-что, что улучшает и то, и другое", - подчеркнула Астафьева.
Поклонники остались в восторге от забавного видео, которое, впрочем, поднимает очень важную тему:
"Шик. Іронічно. Гаряче. Сміливо. А головне: важливо".
"Від таких відео і кримський міст зараз загориться (сподіваюсь)"
"Класс! Ідея бомба! Ти красуня ❤️"
Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.
Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.
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