"Искусство любви во время войны": звезда Playboy Даша Астафьева рассказала о новых правилах близости

Даша Астафьева рассказала об искусстве любви во время войны / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица модель и волонтерка Даша Астафьева в сотрудничестве с волонтерским объединением выпустила юмористично-познавательный ролик о крайне важном аспекте жизни каждого взрослого украинца - о любви.

Увы, война, которую рашисты развязали в нашей стране, повлияла даже на этот аспект нашей жизни. Поэтому видео, главной героиней которого оказалась Даша Астафьева, объясняет азы искусства любви во время войны. Ролик она выложила на своей странице в Instagram.

В комичных зарисовках, политических пародиях и просто бытовых ситуациях модель рассказала, как сделать интимную близость приятной даже в сложных бытовых условиях.

"Война войной, но о здоровье забывать не следует. Ни о физическом, ни о ментальном. Особенно, если есть кое-что, что улучшает и то, и другое", - подчеркнула Астафьева.

Поклонники остались в восторге от забавного видео, которое, впрочем, поднимает очень важную тему:

"Шик. Іронічно. Гаряче. Сміливо. А головне: важливо".

"Від таких відео і кримський міст зараз загориться (сподіваюсь)"

"Класс! Ідея бомба! Ти красуня ❤️"

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