"Сладкая, как финик": Белла Хадид в тончайшем нижнем белье растянулась на леопардовых шкурах

Глубокий синий цвет атласа идеально сочетается со смуглой кожей модели.
Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид уже более 6 лет исправно исполняет свои обязанности "ангела" перед брендом нижнего белья Victoria's Secret.
Экзотическая внешность 25-летней модели создает для дизайнеров безграничное поле для стильных экспериментов. Хадид удаются образы роковых красоток, снежных королев и соседских девчонок с равной степенью успешности.
Для новой коллекции Victoria's Secret Белла снялась в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев. Волосы модели были распущены, на лице - минимум косметики, а из украшений лишь массивные браслеты на запястьях.
Общая атмосфера снимков, благодаря "леопардовому" фону напоминает фото из модных журналов 70-ых годов.
Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.
Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.
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