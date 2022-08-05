"Сладкая, как финик": Белла Хадид в тончайшем нижнем белье растянулась на леопардовых шкурах

Белла Хадид в нижнем белье снялась для Victoria's Secret / instagram.com/bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид уже более 6 лет исправно исполняет свои обязанности "ангела" перед брендом нижнего белья Victoria's Secret.

Экзотическая внешность 25-летней модели создает для дизайнеров безграничное поле для стильных экспериментов. Хадид удаются образы роковых красоток, снежных королев и соседских девчонок с равной степенью успешности.

Для новой коллекции Victoria's Secret Белла снялась в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев. Волосы модели были распущены, на лице - минимум косметики, а из украшений лишь массивные браслеты на запястьях.

Общая атмосфера снимков, благодаря "леопардовому" фону напоминает фото из модных журналов 70-ых годов.

Белла Хадид в нижнем белье снялась для Victoria's Secret / instagram.com/bellahadid

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.

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