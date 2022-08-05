Неугомонная Хайди Клум в микротрусиках сплясала зажигательный танец

Хайди Клум в микробикини показала утренний танец / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум пожелала поклонникам доброго утра в своем фирменном стиле. Оказывается, из нее получилась бы еще и весьма грациозная танцовщица.

На своей странице в Instagram 49-летняя Хайди исполнила соблазнительный танец под старую песенку из киномюзикла Поющие под дождем (1952 г).

Классика золотого века Голливуда звучала весьма необычным фоном для плясок модели. Она призывно качала бедрами на террасе в тени пальм. Из одежды на ней было бикини "под зебру" с микротрусиками, шляпа с похожим принтом и солнцезащитные очки.

Свои утренние балетные па в купальнике артистка решила оставить без какого-либо внятного комментария, не считая россыпи различных эмодзи, которые, вероятно, символизировали ее летнее настроение.

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.

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