"Глаз не отвести": Валерия Крук показалась в купальнике на просьбу ЗСУ

Валерия Крук похвасталась шикарным телом в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Украинская модель и телеведущая Валерия Крук решила оживить свой контент и порадовать поклонников новыми пикантными фото.

Как написала она на своей странице в социальной сети Instagram, свои фото она решила публиковать, чтобы "добавить жизнь". "Во-первых и главное, по просьбе друзей из ВСУ немного оживляю свой контент фотографиями в купальнике. Добавляю жизнь так сказать! Ребята, привет", - пишет она. ⠀Она также добавляет, что "сегодня вечер странных новостей". "Так что пытаюсь разбавить, потому что завтра может быть таким интересным, что пожелать можно только нашему общему врагу. Но надеемся, что Мир придет в сознание", - добавляет она.

Ее комментаторы завалили телезвезду комплиментами. "Глаз не оторвать", "Грация", "Вау вау вау", - написали они.

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Напомним, ранее певица Вера Брежнева показала, как она стала выглядеть за все время войны. Артистка, несмотря на слухи о разводе и войну в Украине, продолжает волонтерить и рассказала о том, как сейчас выглядят ее волосы.

На своей странице в Instagram, она написала о том, что люди украинцы проходят сложный период и он не может быть без трансформаций. "Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно", - написала она.