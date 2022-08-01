Брежнева показала, как сильно изменилась за время войны

Вера Брежнева поделилась своими размышлениями в сети/ instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева показала, как она стала выглядеть за все время войны. Артистка, несмотря на слухи о разводе и войну в Украине, продолжает волонтерить и рассказала о том, как сейчас выглядят ее волосы.

На своей странице в Instagram, она написала о том, что люди украинцы проходят сложный период и он не может быть без трансформаций. "Этот переход каждому дается по-разному. В моем близком окружении меняются все. Вместе и по отдельности. И меняемся мы постоянно", - написала она.

Вера Брежнева порадовала новым фото

Певица также показала фото своего лица без макияжа, а также показала, как сильно у нее отрасли волосы. Подписчики отметили и грустные глаза певицы.

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Напомним, певица Вера Брежнева, которая покинула Россию и помогает украинским беженцам, поделилась откровением с поклонниками.

На своей страничке в Instagram 40-летняя артистка рассказала, как изменилась ее жизнь за последние месяцы.