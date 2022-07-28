"Возвращайся в постель, крошка": 49-летняя Хайди Клум ослепила Сеть полным обнажением

Хайди Клум позировала в кровати без одежды / instagram.com/heidiklum

Немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум для своих концертных образов выбирает наряды в стиле сдержанной сексуальности. Однако, когда речь касается профессиональных или частных съемок, в модели просыпается ее любовь к обнажению.

Клум никогда не стыдилась своего тела, ведь любовь к голой натуре в ней воспитывали с детства. В свои 49 лет она вдохновляет своим примером женщин по всему миру на то, чтобы принимать себя во всех ипостасях.

Тем не менее, кроме естественности обнажения, Хайди прекрасно осознает и свою привлекательность, чем умело пользуется - миллионы фанатов следят за каждым сантиметром тела немецкой модели.

Недавно Клум побаловала их кое-чем действительно горячим. На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует, лежа полностью обнаженной, в кровати.

"Возвращайся в постель, Бейби ❤️", - подписала фото она.

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Ранее 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая засветила крепкий пресс в белоснежном топе.

Также одна из самых сексуальных моделей современности, шведский "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск показала "магию" маленькой спальни в абсолютно прозрачном боди.

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