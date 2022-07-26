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Падчерица Потапа засветила крепкий пресс в белоснежном топе

26 июля 2022, 04:08

Наталья похвасталась обновленной внешностью по возвращении в Украину.

Наталья Горовая
Наталья Горовая показала пресс в белом топе / instagram.com/natashka.gorovaya

24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая вслед за мамой вернулась в родной Киев. Сейчас девушка с наслаждением заново знакомится с любимым городом, который не посещала с начала войны.

Горовая на своей странице в Instagram уже написала несколько признаний в нежной и трепетной любви к Киеву, но не перестает засыпать фанатов снимками с прогулок по улицам столицы.

Так девушка уже успела сходить на бьюти-процедуы в любимый салон красоты, и похвасталась результатами в социальной сети.

В кадре Наталья предстала в стильном костюме-пижаме розового цвета, надетом поверх короткого белоснежного топа. Горовая много времени уделяет занятиям спортом, поэтому ее фигура выглядит прекрасно в любом модном луке.

В зеркале девушка сняла себя в полный рост, держа в руках чашку кофе, за которым особенно скучала в разлуке с Киевом.

Наталья Горовая
Наталья Горовая показала пресс в белом топе / instagram.com/natashka.gorovaya

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Ранее одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм похвасталась сочным изгибами в ярком бикини.

Также шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.

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