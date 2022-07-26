Падчерица Потапа засветила крепкий пресс в белоснежном топе

Наталья похвасталась обновленной внешностью по возвращении в Украину.
24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая вслед за мамой вернулась в родной Киев. Сейчас девушка с наслаждением заново знакомится с любимым городом, который не посещала с начала войны.
Горовая на своей странице в Instagram уже написала несколько признаний в нежной и трепетной любви к Киеву, но не перестает засыпать фанатов снимками с прогулок по улицам столицы.
Так девушка уже успела сходить на бьюти-процедуы в любимый салон красоты, и похвасталась результатами в социальной сети.
В кадре Наталья предстала в стильном костюме-пижаме розового цвета, надетом поверх короткого белоснежного топа. Горовая много времени уделяет занятиям спортом, поэтому ее фигура выглядит прекрасно в любом модном луке.
В зеркале девушка сняла себя в полный рост, держа в руках чашку кофе, за которым особенно скучала в разлуке с Киевом.
Читайте такжеБелокурый ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск в полностью прозрачном боди показала безупречное тело
Ранее одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм похвасталась сочным изгибами в ярком бикини.
Также шоумен Максим Галкин похвастался естественной красотой, без фотошопа и фильтров, своей 73-летней жены - российской певицы Аллы Пугачевой.
Другие новости:
- 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала похвасталась пышными формами в облегающем наряде
- Дженнифер Лопес полностью показала обнаженное тело в свои 53
- С огоньком: американская актриса подожгла себя во время съемок