Белокурый ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск в полностью прозрачном боди показала безупречное тело

Шведская модель показала "магию" своей маленькой спальни.
Одна из самых сексуальных моделей современности Эльза Хоск продолжает похищать восхищенные вздохи своих поклонников идеальными формами и дерзкими образами.
33-летняя шведка является "ангелом" бренда Victoria’s Secret с 2015 года, с 13 лет она не сходит с обложек модных журналов и подиумов самых громких и престижных модных домов.
Однако невероятное притяжение, которое модель излучает на показах, ничуть не меркнет в тихой, домашней обстановке. К примеру недавно на своей странице в Instagram Хоск показала необычный образ, который был создан в "маленькой магической спальне".
Эльза предстала перед поклонниками практически обнаженной - в белом прозрачном боди с крошечными цветами. Белокурые волнистые волосы модели также были украшены цветком.
Хоск позирует перед камерой практически в полный рост, будто она застыла в нерешительности. Руки модели в непринужденном жесте сложены так, что прикрывают ее грудь.
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