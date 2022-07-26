Белокурый ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск в полностью прозрачном боди показала безупречное тело

Эльза Хоск снялась в прозрачном боди с цветком в волосах / instagram.com/hoskelsa

Одна из самых сексуальных моделей современности Эльза Хоск продолжает похищать восхищенные вздохи своих поклонников идеальными формами и дерзкими образами.

33-летняя шведка является "ангелом" бренда Victoria’s Secret с 2015 года, с 13 лет она не сходит с обложек модных журналов и подиумов самых громких и престижных модных домов.

Однако невероятное притяжение, которое модель излучает на показах, ничуть не меркнет в тихой, домашней обстановке. К примеру недавно на своей странице в Instagram Хоск показала необычный образ, который был создан в "маленькой магической спальне".

Эльза предстала перед поклонниками практически обнаженной - в белом прозрачном боди с крошечными цветами. Белокурые волнистые волосы модели также были украшены цветком.

Хоск позирует перед камерой практически в полный рост, будто она застыла в нерешительности. Руки модели в непринужденном жесте сложены так, что прикрывают ее грудь.

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