Сочная plus-size модель Эшли Грэм похвасталась изгибами в ярком бикини

Эшли Грэм в бикини показала тело через полгода после родов / instagram.com/ashleygraham

Одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира Эшли Грэм в январе 2022 стала многодетной матерью - во время домашних родов у нее появились сыновья-близнецы. За два года до этого она уже воспроизвела на свет еще одного мальчика

Американская красотка и прежде с большой любовью и уважением относилась ко всем особенностям своей фигуры - целлюлит, растяжки и лишние кило она считала своими изюминками. После родов она лишь убедилась в собственной неотразимости.

Малышам едва исполнилось полгода, а их мама уже примеряет с гордостью новые прозрачные наряды. В одном из таких Грэм позировала для снимка на своей странице в Instagram.

Перед фанатами она предстала в красочном тандеме из кораллового бикини, и легкого просвечивающегося платья бирюзового оттенка. В облегающем луке, который подчеркивает ее сочные изгибы, модель, по ее словам "поднимает градус жары".

Эшли Грэм в бикини показала тело через полгода после родов / instagram.com/ashleygraham

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