Швейцария поддержала Украину перед финалом Евровидения-2025

Вкратце:
- Nemo, победители Евровидения-2024 из Швейцарии, поддержали Ziferblat перед финалом
- Вместе они исполнили конкурсную песню Украины Bird of Pray
Главред уже начал текстовую онлайн-трансляцию Евровидения-2025, в котором конкурсанты из Украины, группа Ziferblat, выступят под номером 7. Поддержать "зефирок" перед ответственным выступлением решили победители Евровидения-2024 Nemo.
Вместе с Ziferblat они исполнили песню Bird of Pray, с которой коллектив будет отстаивать честь нашей страны на международной сцене. Стоит отметить, что из артистов получилась отличная команда.
Песня в исполнении Ziferblat и Nemo пришлась очень по душе поклонникам - солидарность артистов, их самоотдача и, конечно же, музыкальный талант вызвали у еврофанов массу положительных эмоций, которые так необходимы украинцам перед сложным финалом Евровидения-2025.
Полное видео на канале STARS UA.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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