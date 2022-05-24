УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Популярная модель Эшли Грэм чуть не умерла от кровотечения во время домашних родов

24 мая 2022, 16:04

Актриса чуть не лишилась жизни.

Эшли Грэм со своими близнецами/Instagram

Американская plus size модель Эшли Грэм, которая в этом году стала мамой близнецов рассказала, как чуть не умерла во время домашних родов.

Как сообщила она изданию Glamour, в ту ночь, когда она родила близнецов, у нее отрылось кровотечение. "Было 2 часа ночи, когда у меня начались схватки. В 3:45 я пошла в туалет, думая, что мне нужна ванная, и Малачи (первый из близнецов - авт.) вышел как раз в тот момент, когда приходила моя доула, как раз вовремя, чтобы он появился на свет", - рассказывает она.

"Через два часа и семь минут Роман (второй близнец - авт.) был уже в ванне моей квартиры — у нас даже не хватило времени, чтобы подготовить домашнюю ванну для родов, потому что все произошло очень быстро. Сначала мы все праздновали. Мы не могли поверить, что мои роды длились всего три с половиной часа, и я чувствовала себя невероятно благодарной этой команде квалифицированных, умных и обученных профессионалов, которые были рядом со мной, когда я рожала Айзека, и теперь со мной снова, но уже для того, чтобы родить близнецов", - говорит Грэм.

Читайте такжеМодель Plus Size Эшли Грэм показала фигуру после родов близнецов

Следующее, что она помнит, это как она сказала своей акушерке, что ей плохо и потеряла сознание. "Все, что я помню, это ощущение легкого прикосновения к моей щеке, которое, как я узнала позже, на самом деле было пощечиной. Кто-то держал меня за руку, мой муж Джастин молился мне в ухо, и кто-то протыкал меня иглой. И я помню, как видела темноту и что-то похожее на звезды", - добавляет она.

Супермодель стала мамой троих сыновей/Instagram

"Когда я, наконец, пришел в себя, я огляделась и увидела всех. Они просто продолжали говорить мне: "Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке. Они не хотели сразу рассказывать мне, что я потеряла литры крови. Они не хотели говорить мне, что одной из акушерок пришлось перевернуть меня, прижать пальцем прямо над костью моего влагалища, чтобы попытаться остановить кровотечение. И они не хотели мне говорить, что вена на моей руке все время спадается, и они не могут ввести иглу для питоцина, поэтому им пришлось вставить ее мне в руку. Но даже при том, что в тот момент они не хотели вдаваться в подробности, я оглядела комнату, увидела буквально повсюду кровь и издала этот глубокий внутренний крик — эмоциональное освобождение от хаоса, который я только что пережила", - поделилась модель.

Она также добавляет, что не вставала несколько дней и не выходила из дома почти два месяца.

Напомним, ранее модель показала свою фигуру, после рождения троих детей. Мама трех мальчиков культивирует тренд бодипозитива. "Привет, новый животик. Мы через многое прошли. Спасибо тебе", — написала Грэм. А на другом снимке плюс-сайз модель вблизи показала свои растяжки на животе.

Эшли Грэм
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:04

Популярная модель Эшли Грэм чуть не умерла от кровотечения во время домашних родов

16:01

Развал России: в Раде раскрыли сценарий распада РФ на несколько государствВидео

15:59

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

15:46

"Вампир-лифтинг": дочь Путина тратила тысячи евро за странную процедуру красоты

15:46

"Повод для начала полноценной войны": Медведев разразился угрозами Украине из-за КрымаВидео

Реклама
15:43

Россию навсегда отстранят от участия в ЕвровиденииВидео

15:40

Нападение Беларуси на Украину обернется военным поражением и свержением Лукашенко – ЗагороднийВидео

15:29

У США два возможных плана относительно войны с РФ, один из них – не в пользу Украинымнение

15:21

Медведчук был нужен ФСБ, чтобы "пилить" деньги - руководитель украинской разведки

15:19

"Вывесили свою тряпку": российские оккупанты захватили СветлодарскВидео

15:13

Ягоды будут сладкими и сочными: чем удобрять клубнику весной для большого урожая

15:00

ЕС одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евроВидео

14:55

"Испытание": российский актер-"путинист" заявил, что в РФ нужно запретить аборты, даже если это изнасилование

14:47

У Зеленского резко ответили на предложение о прекращении огня и возобновлении бизнеса с РФВидео

14:44

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:42

Нацгвардеец взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных

14:39

Русские обманом через мобильные игры заставляют украинских детей собирать разведданные - СБУВидео

14:38

ВСУ уничтожили российскую технику на 13 млрд долларов: названы самые дорогие потери

14:34

Хотят назвать захват Донбасса и Херсонщины "победой": в ГУР раскрыли планы новой пропаганды РФВидео

14:25

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минутВидео

Реклама
14:13

"Очень неудачный символ": историк объяснил значение "Z" и "O" на российской технике

14:03

Путина сделают козлом отпущения: в ГУР раскрыли сценарий госпереворота в РФВидео

13:41

"Просто одни трупы": оккупант пожаловался жене, как их "кинули" с войной в Украине

13:41

"Считаю помощь своим долгом": Галкин в трогательном видео призвал поддержать беженцев из УкраиныВидео

13:33

Ленд-лиз насыщает Украину оружием, Россия уже хочет перемирия – экспертВидео

13:32

Украина должна быть в Крыму уже до конца года – ГУРВидео

13:26

Европа снова попытается договориться, или Чем Украине грозит новый этап войнымнение

13:24

Возомнил себя персонажем из "Властелина колец": оккупант вонзил клинок в сердце украинцуВидео

13:18

Как создать идеальную спальню: идеи стильного дизайна

13:10

Легендарный дорожный знак для оккупантов уйдет с молотка: стартовая цена – 50 тыс. грн

13:06

Настигла карма: российские саперы подорвались на заминированном Азовстале

13:00

Гороскоп на завтра, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

12:59

Украинцы категорически против территориальных уступок для завершения войны - опросВидео

12:46

Путин пережил пять покушений: кто и когда пытался убить российского диктатораВидео

12:39

Глава ГУР раскрыл сценарий завершения войны и назвал срокиВидео

12:39

Военные РФ с крейсера Москва, который уничтожали ВСУ, предлагали защитникам Змеиного сдаться

12:28

Дрон-камикадзе прервал пикник оккупантов: в ад отправились два экипажа россиянВидео

12:00

"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": филиппинский диктатор разругал Путина

11:58

Прятались от обстрелов: в Мариуполе рашисты нашли тела 200 погибших человекВидео

11:58

Боевики "ДНР" устроили бунт: жалуются на колоссальные потери и бегут с фронтаВидео

Реклама
11:35

"Декольте до пупа": 52-летння Наоми Кэмпбелл прошлась по красной дорожке

11:35

Бывшего президента Молдовы Додона задержали по делу о коррупции и госизмене

11:32

"Наступление России на Донбассе — это беспощадная битва": Кулеба призвал ускорить поставки оружияВидео

11:31

Харакири России: как Путин войной в Украине спускает в канализацию всю РФмнение

11:10

ВСУ качественно контролируют территорию вблизи Северодонецка – разведка Британии

10:56

Протянет еще несколько лет: в ГУР раскрыли страшный диагноз ПутинаВидео

10:31

Бунт в армии РФ: моряки отказываются идти в бой из-за аварийного состояния кораблейВидео

10:24

"Только нашла себя": на Херсонщине оккупанты подло убили молодую учительницу

10:23

Если Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – экспертыВидео

10:18

Favbet несмотря на войну продолжает работать с гражданами РФ и выплачивать им выигрыши - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять