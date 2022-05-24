Популярная модель Эшли Грэм чуть не умерла от кровотечения во время домашних родов

Эшли Грэм со своими близнецами/Instagram

Американская plus size модель Эшли Грэм, которая в этом году стала мамой близнецов рассказала, как чуть не умерла во время домашних родов.

Как сообщила она изданию Glamour, в ту ночь, когда она родила близнецов, у нее отрылось кровотечение. "Было 2 часа ночи, когда у меня начались схватки. В 3:45 я пошла в туалет, думая, что мне нужна ванная, и Малачи (первый из близнецов - авт.) вышел как раз в тот момент, когда приходила моя доула, как раз вовремя, чтобы он появился на свет", - рассказывает она.

"Через два часа и семь минут Роман (второй близнец - авт.) был уже в ванне моей квартиры — у нас даже не хватило времени, чтобы подготовить домашнюю ванну для родов, потому что все произошло очень быстро. Сначала мы все праздновали. Мы не могли поверить, что мои роды длились всего три с половиной часа, и я чувствовала себя невероятно благодарной этой команде квалифицированных, умных и обученных профессионалов, которые были рядом со мной, когда я рожала Айзека, и теперь со мной снова, но уже для того, чтобы родить близнецов", - говорит Грэм.

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Следующее, что она помнит, это как она сказала своей акушерке, что ей плохо и потеряла сознание. "Все, что я помню, это ощущение легкого прикосновения к моей щеке, которое, как я узнала позже, на самом деле было пощечиной. Кто-то держал меня за руку, мой муж Джастин молился мне в ухо, и кто-то протыкал меня иглой. И я помню, как видела темноту и что-то похожее на звезды", - добавляет она.

Супермодель стала мамой троих сыновей/Instagram

"Когда я, наконец, пришел в себя, я огляделась и увидела всех. Они просто продолжали говорить мне: "Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке. Они не хотели сразу рассказывать мне, что я потеряла литры крови. Они не хотели говорить мне, что одной из акушерок пришлось перевернуть меня, прижать пальцем прямо над костью моего влагалища, чтобы попытаться остановить кровотечение. И они не хотели мне говорить, что вена на моей руке все время спадается, и они не могут ввести иглу для питоцина, поэтому им пришлось вставить ее мне в руку. Но даже при том, что в тот момент они не хотели вдаваться в подробности, я оглядела комнату, увидела буквально повсюду кровь и издала этот глубокий внутренний крик — эмоциональное освобождение от хаоса, который я только что пережила", - поделилась модель.

Она также добавляет, что не вставала несколько дней и не выходила из дома почти два месяца.

Напомним, ранее модель показала свою фигуру, после рождения троих детей. Мама трех мальчиков культивирует тренд бодипозитива. "Привет, новый животик. Мы через многое прошли. Спасибо тебе", — написала Грэм. А на другом снимке плюс-сайз модель вблизи показала свои растяжки на животе.