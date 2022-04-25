Модель Plus Size Эшли Грэм показала фигуру после родов близнецов

Эшли Грэм и ее животик / instagram.com/ashleygraham/

Модель Plus Size Эшли Грэм во второй раз стала мамой и на этот раз она родила близнецов. Приятное событие случилось в жизни модели в январе.

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Во время беременности, Грэм принимала участие во многих съемках, а также смело демонстрировала свое тело в социальных сетях.

Фото Instagram

Мама трех мальчиков культивирует тренд бодипозитива. "Привет, новый животик. Мы через многое прошли. Спасибо тебе", — написала Грэм. А на другом снимке плюс-сайз модель вблизи показала свои растяжки на животе.

Эшли Грэм и ее новое тело/ Фото Instagram

Модель, которая не стесняется своего тела, замужем уже больше 10 лет. Она счастливая жена и мама, любящая свое тело.