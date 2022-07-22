"Вижу морскую свинью. А где Маск?" Илона Маска в одних плавках высмеяли за неопрятный вид

Илон Маск во время отдыха удивил округлившейся фигурой / instagram.com/elon.ai

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla 51-летний Илон Маск нашел время для отдыха с друзьями. В окружении близких он отправился отдыхать на яхте на остров Миконос, сообщает журнал People.

Папарацци засняли бизнесмена после купания в Эгейском море. Он выходил из воды, обтирался полотенцем и попивал коктейли на палубе яхты.

В Сети Маска раскритиковали за плохую физическую форму и белоснежный оттенок кожи, которая, кажется, никогда не видела солнечного света.

Маск свободно чувствовал себя на яхте в одних плавках, и ни его форма, ни цвет, похоже, не нарушили его уверенность в себе.

Меж тем под видео, которое было составлено из снимков папарацци, в остроумии не поупражнялся только ленивый. Миллиардера сравнивали и с привидением, и с пришельцем, и с белугой, и даже с морской свиньей:

"Это был первый день, когда он в своей жизни увидел солнце?"

"Уверен, что спутники Space X увидят его даже без телескопа".

"Он... такой белый, что отражает солнце. Илон, дружелюбное привидение, самое дружелюбное в мире".

"Он только вынырнул из банки с формальдегидом".

"Мои глаза! Мои глаза! Человек-полярный медведь!"

"Ему просто необходим крем от солнца".

"Я вижу белую морскую свинью... но где же Маск?"

"Он белый, как пришелец".

"Он по цвету, как белуга".

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также Илон Маск объяснил, почему обзаводится таким многочисленным потомством - у бизнесмена-инноватора 9 детей, и останавливаться на достигнутом он, похоже, не собирается.

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