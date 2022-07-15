76-летний отец Илона Маска стал папой в 7 раз: его падчерица родила ему дочь

Эролл Маск закрутил роман с падчерицей - 76-летний мужчина стал отцом в 7 раз / instagram.com/elon.ai, instagram.com/janaloves_life

76-летниц отец бизнесмена и миллиардера, основателя компаний SpaceX и PayPal Илона Маска, Эррол Маск рассказал в интервью для The Sun, что его падчерица родила ему второго ребенка.

После развода с Мэй Маск в 1980 году (от этого брака родились сыновья Илон и Кимбал, а также дочь Тоска), Эролл женился на женщине с ребенком. Яне Безуиденхаут на момент встречи с Маском было всего 4 года. Она выросла на его глазах. С мамой Яны Эролл прожил 18 лет и завел двух совместных дочерей.

В 2018 году, когда Яне исполнилось 30 лет, она закрутила роман со своим бывшим отчимом, и практически сразу забеременела. На свет появился Эллиот 'Раши' Раш. Два года спустя на свет появился еще один ребенок Маска и Безуиденхаут. На этот раз падчерица подарила Эроллу дочь.

Трое детей Эролла от Мэй Маск осуждают отца за роман с падчерицей. Ее сводные сестры также в шоке от их связи. Но Маск-старший считает, что размножение - главная задача каждого человека. "Мы пришли в этот мир только чтобы рожать детей. Если бы мог, я бы завел еще одного ребенка. Не вижу причин не делать этого. Если бы я сильно задумывался об этом, то ни Илона, ни Кимбала не было бы на свете", - рассказывает Эролл.

В 80-ые Эролл жил в Йоханнесбурге и заводил новые романы почти каждый вечер. Поэтому не удивлен, когда какая-то женщина появляется с рассказом о ребенке от него. У него было как минимум 6 подобных случаев, но все эти женщины оказались мошенницами.

Также он заявил, что больше не состоит с Яной в романтических отношениях из-за огромной разницы в возрасте - 41 год. "Каждый мужчина должен думать об этом, когда женится на женщине. Даже если он очень воодушевлен. Какое-то время это может быть очень весело, но есть огромный зазор... И этот зазор покажет себя рано или поздно. Я женился на ее (Яны - прим. редактора) маме, когда ей было 25 лет, а мне - 45. Она была одной из красивейших женщин, которых я видел. Отношения с Яной - не практичные. Ей скоро исполнится 35. Она на два поколения младше меня", - поделился Маск-старший.

Тем не менее Эролл и Яна сохранили дружеские отношения, и он не исключает возможность, что женщина к нему вернется.

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