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Сын Илона Маска объявил себя трансгендерной женщиной на зло отцу

22 июня 2022, 01:45

Таким образом 18-летний Ксавье намерен отказаться от всего, что когда-либо связывало его с предпринимателем.

Ксавье Маск, сын Илона Маска, объявил себя трансгендерной женщиной / instagram.com/elon.ai

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla 50-летний Илон Маск потерпел родительское фиаско - старший из его сыновей (один из близнецов) объявил себя трансгендерной женщиной. Не последней причиной перехода из мужского тела в женское стали именно плохие отношения парня с Маском-старшим.

Об этом сообщают в The Daily Mail с отсылкой на собственные источники. Так, по их данным 18-летний Ксавье Маск (брат-близнец Гриффина Маска) закончил оформлять документы по смене пола и имени. Теперь его будут звать Вивиен Джена Уилсон.

Причину своего перехода Вивиен обосновывает так: "Я больше не живу со своим биологическим отцом, и не желаю быть связанной с ним ни в каком виде или форме". Ксавье принял имя Вивиен и девичью фамилию своей матери - первой жены Илона Маска и фэнтези-писательницы Джастин Маск (Уилсон).

В браке с Джастин у миллиардера родилось шестеро сыновей: Невада (первенец; умер в возрасте 10 недель), близнецы Ксавье и Гриффин, тройняшки Дамиан, Саксон и Кай.

От третьего брака, с канадской певицей Граймс (Клэр Буше), и Маска есть сын Экс Эш Эй-Твелв и дочь Экза Дарк Сидераэль.

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Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес представила свою 14-летнюю дочь (по рождению) Эмме Марибель Муньис, как гендерно нейтральную личность.

Также в Сети появились первые фотографии единственной дочери голливудской звезды Камерон Диаз - 49-летняя актриса скрывала девочку с момента ее появления на свет.

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