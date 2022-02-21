50-летний Илон Маск встречается с 29-летней австралийской актрисой

Илон Маск закрутил роман с австралийской актрисой Наташей Бассетт / Коллаж - gettyimages.com

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla 50-летний Илон Маск нашел себе новую возлюбленную. Роман с изобретателем приписывают 29-летней Наташе Бассетт.

Издание Daily Mail отмечает, что один из самых завидных холостяков мира состоит с актрисой в отношениях уже несколько месяцев, и у влюбленных все серьезно.

Пара не афиширует свои чувства, но недавно папарацци засняли Маска и Бассет, выходящими из самолета бизнесмена в Лос-Анджелесе. На публике они держались весьма сдержанно.

Роман с Наташей Бассетт - первые серьезные отношения Илона Маска после его расставания с канадской певицей Клэр Си Буше (Grimes), от фактического брака с которой у него есть сын.

Наташа Бассетт - актриса и сценарист. Она не очень известна, но у артистки есть несколько заметных ролей: она сыграла Бритни Спирс в фильме Бритни навсегда (2017), старлетку Глорию Деламур в фильме братьев Коэнов Да здравствует Цезарь! и подружку Элвиса Пресли в фильме Элвис, который должен выйти в этом году.

Реклама

Читайте такжеБывшая возлюбленная Илона Маска показала фигуру в красных стрингах и топлес

Ранее член жюри нацотбора на Евровидение Ярослав Лодыгин уволился после скандала с участием в конкурсе Алины Паш.

Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.

Другие интересные новости: