"Что за тигрица": Юлия Санина поманила фанатов своими прелестями в купальнике

Фронтвумен The Hardkiss выгодно подчеркнула шикарное тело модным бикини.
Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.
Несмотря на плотный концертный график The Hardkiss, артистка все же смогла выкроить время на отдых. Она отправилась в теплые края с семьей, откуда постит умиротворяющие пейзажи и пляжные образы.
На одном из "отпускных" снимков Санина позирует в дверном проеме, опершись одной рукой о косяк. Певица появилась в кадре без макияжа, с распущенными волосами, расчесанными на прямой пробор.
Перед походом на пляж Санина надела черный цельный купальник с анималистичным принтом "под зебру".
Как известно, черный цвет стройнит, но подтянутая певица в этом не нуждается - стильный купальный костюм лишь подчеркнул спортивное тело и изящество ее фигуры.
Фанаты фронтвумен The Hardkiss по достоинству оценили пляжный образ кумира:
"Вау❤️"
"Perfect ❤️"
"Тропикана-женщина!"
"Кто может быть прекрасней? Только Юлия Санина❤️"
"Ойойойой что за тигрица ❤️"
Читайте также"Дикая богиня": Лилия Ребрик в образе фем фаталь похвасталась упругим бюстом
Ранее модели Белла и Джиджи Хадид полностью обнажились для рекламной кампании модного бренда - сестры демонстрируют абсолютное ню, прикрывая пах лишь сумочками от Versace.
Режиссер и телеведущая, известная благодаря тревел-шоу Орел и Решка, Жанна Бадоева показала аппетитную грудь в черном игривом купальнике.
Другие интересные новости:
- "В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео
- "Волосы дыбом и мурашки": Тринчер показала захватывающий подарок от возлюбленного
- Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде
- Бурлеск и страсть: Даша Астафьева в эротичном корсете показала свои пышные прелести
- Супруга Виктора Павлика подчеркнула свои изящные изгибы тонким кружевным бельем