"Что за тигрица": Юлия Санина поманила фанатов своими прелестями в купальнике

Юлия Санина показала фигуру в черном купальнике / instagram.com/the_hardkiss

Певица и фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала точеную фигуру в стильном купальнике.

Несмотря на плотный концертный график The Hardkiss, артистка все же смогла выкроить время на отдых. Она отправилась в теплые края с семьей, откуда постит умиротворяющие пейзажи и пляжные образы.

На одном из "отпускных" снимков Санина позирует в дверном проеме, опершись одной рукой о косяк. Певица появилась в кадре без макияжа, с распущенными волосами, расчесанными на прямой пробор.

Перед походом на пляж Санина надела черный цельный купальник с анималистичным принтом "под зебру".

Как известно, черный цвет стройнит, но подтянутая певица в этом не нуждается - стильный купальный костюм лишь подчеркнул спортивное тело и изящество ее фигуры.

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Юлия Санина показала пляжное фото в купальнике с анималистичным принтом / instagram.com/the_hardkiss

Фанаты фронтвумен The Hardkiss по достоинству оценили пляжный образ кумира:

"Вау❤️"

"Perfect ❤️"

"Тропикана-женщина!"

"Кто может быть прекрасней? Только Юлия Санина❤️"

"Ойойойой что за тигрица ❤️"

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