Член жюри нацотбора на Евровидение уволился после скандала

Лодыгин уволился из Суспільного / Cоцсети

Набсовет НОТУ удовлетворил заявление об увольнении с должности члена правления Суспільного главы оргкомитета на международный песенный конкурс Ярослава Лодыгина.

Как сообщил в Facebook член Наблюдательного совета, председатель комитета по аудиту Суспільного Вадим Миский 18 февраля, набсовет НОТУ удовлетворил заявление об увольнении Лодыгина по соглашению сторон и выразил надежду, что в будущем Ярослав сможет продолжить сотрудничество с Супільним "в других ролях".

Также Суспільне сообщило об этом в Instagram.

Отметим, Ярослав Лодыгин – режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель интернет-радио Аристократы. Членом правления Суспільного, ответственным за платформу телевидения он был 2019 года.

Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

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Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

После победы на нацотборе на Евровидение-2022 Алину Паш обвинили в мошенничестве и подделке документов о законном пересечении границы с Крымом, что поставило под вопрос ее участие в конкурсе. Предоставленная певицей справка оказалась подделкой.

16 февраля Паш официально отказалась от поездки на Евровидение-2022

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