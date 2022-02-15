Скандал на Евровидении-2022: справка о поездке певицы Алины Паш в Крым оказалась поддельной

Пограничники не выдавали Алине Паш справку о поездке в Крым.
Конкурс Евровидения в Украине не проходит без скандалов. Победительница национального отбора Алина Паш посещала Крым, и в деле случился новый поворот.
Украинцы массово подняли "бунт" против артистки, потребовав перерасчета голосов и проверку Алины Паш на соответствие всем правилам Национального отбора, ведь стало известно, что она посещала оккупированный Крым.
Организаторы конкурса подали запрос в Госпогранслужбу на предмет действительности справки, которую Алина Паш подала перед началом нацотбора на Евровидение.
Ответ ГПСУ не заставил себя ждать. В комментарии изданию Украинская правда спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что документ опубликован Общественным вещателем, не создавался подразделениями Госпогранслужбы, и под таким номером никому не предоставлялся.
"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, что нам не известно, какой документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся.
Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины по поводу подтверждения создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", - сказали в ГПСУ.
Скандал на Евровидении с Alina Pash
Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.
Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.
Читайте такжеAlina Pash сделала гневное заявление о своем визите в Крым
Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".
В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.
Читайте также:
- Евровидение 2022: даты, нацотбор в Украине, где состоится финал
- Украину на Евровидении-2022 представит Alina Pash
- Alina Pash со скандалом победила в нацотборе Евровидения-2022: что известно о талантливой артистке