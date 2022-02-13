Alina Pash со скандалом победила в нацотборе Евровидения-2022: что известно о талантливой артистке

Alina Pash победила в нацотборе Евровидения-2022/ коллаж Главред

Украину на Евровидении 2022, которое пройдет в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico, представит Alina Pash с песней "Тіні забутих предків".

В субботу, 12 февраля, исполнительница победила на национальном отборе.

Звезда родилась в маленькой карпатской деревне, а за ее спиной уже десятки релизов и побед во многих премиях и концерты по миру.

Блеснула на Х-Факторе

Свой творческий путь Паш начинала в 2015 году. На шестом сезоне шоу Х-Фактор она заняла третье место в команде Нино Катамадзе.

Всеукраинскую и даже мировую славу она обрела после выступление в День Независимости на Майдане. Тогда Паш исполнила рэп во время торжественного шествия на. Певица выступала в джинсах, белой рубашке и шляпе.

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Миротворец и поездки в Россию

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

В 2019 году в программе "Світське життя" Паш рассказала о поездке в Крым из Москвы, что противоречит украинским законам. Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Алина Паш / миротворець

В 2022 году в интервью "Суспільному" репер опровергла эту информацию и сказала, что автобусом въехала на полуостров со стороны украинской границы. Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

Финал Нацотбора закончился скандалом

Группа KALUSH, которая вошла в тройку лидеров Нацотбора, обвиняет организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны.

Об этом могут свидетельствовать ошибки ведущих во время оглашения результатов голосования зрителей – Тимур Мирошниченко перепутал баллы, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые цифры.

Скандал набирает обороты, потому что команда KALUSH намерена создать петицию на сайте президента Украины о фальсификации голосования в Нацотборе на "Евровидение-2022".

"Пусть дадут нам официальные результаты, не сфабрикованные, не коррумпированные... Почему сейчас нам не могут дать простой лист, где все написано, мы бы просто его посмотрели, даже не фотографировали", – сказал журналистам представитель KALUSH.

